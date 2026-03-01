Иранский аятолла объявил джихад против США и Израиля

Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад — священную войну — против США и Израиля. Об этом, ссылаясь на республиканское агентство Tasnim, пишет «Газета.Ru» в воскресенье, 1 марта.
Духовный лидер заявил, что народ страны и всего исламского мира должен стать «мстителем за кровь» верховного лидера Али Хаменеи. Ответственность за ликвидацию иранского политика он возложил на Вашингтон и Израиль.
Аятолла назвал США и Израиль главными виновниками произошедшего, охарактеризовав их как «зловредные и высокомерные режимы» из-за совместной военной операции на территории Ирана.
Отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено», — считает Ширази.
Утром 1 марта иранские СМИ сообщили о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Ответственность за его ликвидацию взяла на себя армия обороны Израиля.