Иранский аятолла объявил джихад против США и Израиля

Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад — священную войну — против США и Израиля. Об этом, ссылаясь на республиканское агентство Tasnim, пишет «Газета.Ru» в воскресенье, 1 марта.

Духовный лидер заявил, что народ страны и всего исламского мира должен стать «мстителем за кровь» верховного лидера Али Хаменеи. Ответственность за ликвидацию иранского политика он возложил на Вашингтон и Израиль.

Аятолла назвал США и Израиль главными виновниками произошедшего, охарактеризовав их как «зловредные и высокомерные режимы» из-за совместной военной операции на территории Ирана.

Отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено», — считает Ширази.