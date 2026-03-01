Иранский аятолла объявил джихад против США и Израиля

  Россия и мир
Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад — священную войну — против США и Израиля. Об этом, ссылаясь на республиканское агентство Tasnim, пишет «Газета.Ru» в воскресенье, 1 марта.

Духовный лидер заявил, что народ страны и всего исламского мира должен стать «мстителем за кровь» верховного лидера Али Хаменеи. Ответственность за ликвидацию иранского политика он возложил на Вашингтон и Израиль.

Аятолла назвал США и Израиль главными виновниками произошедшего, охарактеризовав их как «зловредные и высокомерные режимы» из-за совместной военной операции на территории Ирана.

Отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено», — считает Ширази.

Утром 1 марта иранские СМИ сообщили о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Ответственность за его ликвидацию взяла на себя армия обороны Израиля.

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
США на пять дней отложили удары по энергетической инфраструктуре Ирана
Вчера
14:00
Иран после ультиматума Трампа пригрозил ударами по энергетическим объектам США и Израиля
Вчера
11:04
Трамп пригрозил ударами по электростанциям Ирана из-за ситуации в Ормузском проливе
22 марта 2026
14:32
Война на Ближнем Востоке может сократить популяцию российских перелётных птиц — учёный
22 марта 2026
10:05
Эксперт назвал страны, которые сильнее всего пострадают из-за конфликта на Ближнем Востоке
21 марта 2026
11:46
Все новости по теме
Политика Происшествия