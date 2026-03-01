Новые удары, отмены рейсов и застрявшие туристы: что известно о новом витке конфликта на Ближнем Востоке

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На Ближнем Востоке не спадает напряжение между Ираном, Израилем и США. Стороны продолжают обмениваться ударами, страны региона закрывают небо, отменены сотни рейсов. Тысячи туристов, в том числе россиян, не могут улететь домой. Последние новости по теме собрал «Клопс».

Иран под контролем совета

Как отмечает БелТА, армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за ликвидацию аятоллы Али Хаменеи, уточнив, что республиканский политик был целью масштабной операции ВВС, которую проводили на основе разведданных.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил телеканалу Al Alam, что обязанности верховного лидера временно перейдут к руководящему совету. По его словам, структура сформирована в соответствии с конституцией и будет исполнять функции до избрания преемника.

Реакция Москвы

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи. В сообщении на сайте Кремля российский лидер назвал произошедшее «циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права» и подчеркнул вклад аятоллы в развитие двусторонних отношений:

«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внёсшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана».

Удары по региону и ситуация в Дубае

После ударов Израиля и США Иран ответил атаками по целям в Кувейте, Тель-Авиве, Дубае и Абу-Даби, пишет «Лента.ру». Несколько стран закрыли небо — авиасообщение в регионе оказалось парализовано.

В ОАЭ начали массово отменять и переносить рейсы. Дубайский аэропорт на время остановил приём и отправку самолётов, ограничения продлили до 3 марта. Россияне, находящиеся в городе, рассказывают о ночных тревожных оповещениях на телефонах. Люди выходили в коридоры отелей и ждали инструкций, но эвакуации так не объявляли.

АТОР оценивает число россиян, которые сейчас не могут вернуться домой из-за закрытия неба на Ближнем Востоке, в 6–8 тысяч человек. Часть туристов застряла в транзитных хабах, другие вынуждены продлевать отдых. Основной поток приходится на рейсы Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, Flydubai, Gulf Air и Oman Air.

Власти ОАЭ заявили, что возьмут на себя расходы по размещению туристов на период приостановки рейсов.

Рекомендации туристам

Пассажирам предлагают перенести вылет на ближайшие даты или вернуть деньги за билеты. В телеграм-канале «Аэрофлота» уточнили, что если ограничения снимут раньше, рейсы возобновят сразу же.

Путешественникам советуют не ехать в аэропорт без подтверждения вылета, держать связь с авиакомпаниями и туроператорами и регулярно проверять статус рейса.

Для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, работает горячая линия: +7 (499) 678-12-03.