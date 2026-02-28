Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН из-за агрессии против Ирана. Встреча запланирована на полночь 1 марта по Москве. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 28 февраля.

«Заседание запланировано на 16.00 сегодня [полночь 1 марта по мск]», — сказали в постпредстве РФ при Всемирной Организации.

Поводом для обращения стали удары, которые, по сообщениям, США и Израиль нанесли по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран заявил о ракетных ударах по территории Израиля, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Атаки произошли на фоне переговоров по иранской ядерной программе, которые на этой неделе проходили в Женеве при посредничестве Омана. МИД России осудил действия США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за последствия обострения ситуации «целиком и полностью» лежит на них.