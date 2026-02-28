СМИ: Израиль и США наносят удары по Ирану, атаке подверглись несколько городов

В субботу, 28 февраля, стало известно о масштабной военной операции против Ирана, в которой, по поступающим данным, принимают участие Израиль и США. Сообщается о многочисленных взрывах и ударах по ряду иранских городов. Что уже известно о конфликте, пишет РИА Новости.
По информации иранских агентств, взрывы прогремели как минимум в пяти городах: в столице Тегеране (где зафиксировано не менее пяти взрывов), а также в Куме, Исфахане, Керманшахе и Кередже.
Кто наносит удары
- Израиль официально подтвердил свою роль. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удар носит «превентивный» характер, и в связи с этим на всей территории страны введено чрезвычайное положение. Израильское государственное телевидение Kan сообщило, что операция получила название «Щит Иегуды».
- США, по данным агентства Reuters, также наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря. Источник издания — американский чиновник. При этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) отказалось комментировать вопрос о возможном участии американских сил в этой операции.
- Позже глава США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана. По его словам, действия Тегерана несли прямую угрозу Америке, её войскам и военным базам за рубежом.
Цели и последствия атак
- Согласно данным 12 канала израильского ТВ, целями атаки являются все представители иранского руководства.
- Reuters со ссылкой на источники утверждает, что удары планировались на протяжении нескольких месяцев, а окончательная дата была определена несколько недель назад. По этим данным, под удары попали, в частности, несколько министерств на юге Тегерана.
- Иранское Press TV сообщает о первых последствиях: есть пострадавшие среди гражданских лиц в результате атак США и Израиля.
- Официальные власти Ирана пока не выступили с заявлением по поводу атак и возможных ответных действий.
На прошлой неделе сообщалось, что США перебрасывают на Ближний Восток крупнейшую авиагруппировку со времён войны в Ираке.