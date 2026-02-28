СМИ: Израиль и США наносят удары по Ирану, атаке подверглись несколько городов

В субботу, 28 февраля, стало известно о масштабной военной операции против Ирана, в которой, по поступающим данным, принимают участие Израиль и США. Сообщается о многочисленных взрывах и ударах по ряду иранских городов. Что уже известно о конфликте, пишет РИА Новости.

По информации иранских агентств, взрывы прогремели как минимум в пяти городах: в столице Тегеране (где зафиксировано не менее пяти взрывов), а также в Куме, Исфахане, Керманшахе и Кередже.

Кто наносит удары

Израиль официально подтвердил свою роль. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удар носит «превентивный» характер, и в связи с этим на всей территории страны введено чрезвычайное положение. Израильское государственное телевидение Kan сообщило, что операция получила название «Щит Иегуды». США, по данным агентства Reuters, также наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря. Источник издания — американский чиновник. При этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) отказалось комментировать вопрос о возможном участии американских сил в этой операции. Позже глава США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана. По его словам, действия Тегерана несли прямую угрозу Америке, её войскам и военным базам за рубежом.

Цели и последствия атак