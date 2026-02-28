СМИ: Израиль и США наносят удары по Ирану, атаке подверглись несколько городов

В субботу, 28 февраля, стало известно о масштабной военной операции против Ирана, в которой, по поступающим данным, принимают участие Израиль и США. Сообщается о многочисленных взрывах и ударах по ряду иранских городов. Что уже известно о конфликте, пишет РИА Новости

По информации иранских агентств, взрывы прогремели как минимум в пяти городах: в столице Тегеране (где зафиксировано не менее пяти взрывов), а также в Куме, Исфахане, Керманшахе и Кередже.

Кто наносит удары

  1. Израиль официально подтвердил свою роль. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удар носит «превентивный» характер, и в связи с этим на всей территории страны введено чрезвычайное положение. Израильское государственное телевидение Kan сообщило, что операция получила название «Щит Иегуды».
  2. США, по данным агентства Reuters, также наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря. Источник издания — американский чиновник. При этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) отказалось комментировать вопрос о возможном участии американских сил в этой операции.
  3. Позже глава США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана. По его словам, действия Тегерана несли прямую угрозу Америке, её войскам и военным базам за рубежом.

Цели и последствия атак

  1. Согласно данным 12 канала израильского ТВ, целями атаки являются все представители иранского руководства.
  2. Reuters со ссылкой на источники утверждает, что удары планировались на протяжении нескольких месяцев, а окончательная дата была определена несколько недель назад. По этим данным, под удары попали, в частности, несколько министерств на юге Тегерана.
  3. Иранское Press TV сообщает о первых последствиях: есть пострадавшие среди гражданских лиц в результате атак США и Израиля.
  4. Официальные власти Ирана пока не выступили с заявлением по поводу атак и возможных ответных действий.

На прошлой неделе сообщалось, что США перебрасывают на Ближний Восток крупнейшую авиагруппировку со времён войны в Ираке.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
