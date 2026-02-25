Трамп заявил, что США «очень усердно» работают над завершением конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон активно работает над прекращением боевых действий между Россией и Украиной. Об этом американский лидер заявил во время ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране, пишет РИА Новости в среду, 25 февраля.

«Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец [конфликту], убийствам и бойне между Россией и Украиной», — сказал Трамп.

Других подробностей о возможных шагах или сроках урегулирования конфликта в ходе выступления он не привёл.