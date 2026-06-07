Где море ледяное, а где уже потихоньку прогревается: погода на калининградском побережье 7 июня

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Балтийское море всё ещё холодное, но отдыхающие вовсю тянутся к воде, даже если заходить в неё пока готовы не все. Информацию «Клопс» передали спасатели.

В воскресенье, 7 июня, окунуться разрешат только в Пионерском. Спасатели просят не расслабляться: заходить в воду нужно с осторожностью.

Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +12...+13 °C, на море штиль. К 14:00 ожидаются смена ветра и дождь.

Зеленоградск: флаг чёрный. Температура воды +12 °C.

Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +12 °C, воздуха — +20-23 °C. «Ветер — 7 м/с, волн практически нет. После обеда ожидается ухудшение погоды», — рассказал собеседник «Клопс».

Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +14...+15 °C, ветер восточный. «Море потихоньку прогревается. Если дойдёт до +16 °C, повесим красный флаг», — пояснили «Клопс».

Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +11 °C, море холодное. Ветер юго-восточный.