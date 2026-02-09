Лавров заявил, что США на практике продолжают «байденовскую» политику в отношении России

ВКонтакте

Заявления администрации президента США Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству с Россией пока не подтверждаются реальными шагами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS, передаёт Интерфакс в понедельник, 9 февраля.

Москва «по-мужски приняла предложения Соединённых Штатов» по урегулированию ситуации на Украине, рассчитывая, что это откроет путь к более широкому взаимодействию. Однако вместо этого, отметил Лавров, Вашингтон продолжает вводить новые санкции и предпринимать действия против российских танкеров в открытом море.

Министр также обратил внимание на давление США на партнёров РФ. По его словам, Индию и другие страны пытаются отговорить от покупки российских энергоносителей, навязывая более дорогой американский сжиженный газ. Это, считает Лавров, говорит о стремлении Штатов к экономическому доминированию.

«Замечу, что при всех высказываниях администрации президента США Трампа о том, что необходимо ликвидировать развязанную Байденом войну на Украине, договориться, убрать её с повестки дня, и тогда, мол, откроются ясные, яркие перспективы российско-американского взаимовыгодного инвестиционного и прочего взаимодействия, все законы, которые Байден напринимал для «наказания» России после начала специальной военной операции, она не оспаривает», — отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, в 2025 году был продлён указ о санкциях против России и заморозке резервов, а также введены ограничения против «Лукойла» и «Роснефти». В такой ситуации РФ приходится искать альтернативные пути развития экономики и логистики, в том числе через сотрудничество со странами БРИКС, подчеркнул министр.