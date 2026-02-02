Венгрия подала иск против решения ЕС по российскому газу

ВКонтакте

Венгрия подала иск в Суд Евросоюза против запрета ЕС на поставки энергоносителей из России. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, его слова ТАСС приводит в понедельник, 2 февраля.

Глава МИД заявил, что решение Совета ЕС о запрете на российский газ уже вступило в силу, поэтому венгерские власти, как и обещали ранее, сразу обратились в суд с требованием его отменить. По словам Сийярто, иск подлежит обязательному рассмотрению.

Министр подчеркнул, что Совет ЕС принял это решение неправомерно — не консенсусом, а большинством голосов, хотя, по его мнению, мера фактически носит санкционный характер. Сийярто также заявил, что Еврокомиссия, зная о возражениях Венгрии и Словакии, представила запрет как элемент торговой политики.

Дипломат также отметил, что у институтов ЕС нет полномочий вмешиваться в вопросы энергетической политики отдельных стран. Базовые документы союза прямо закрепляют право государств самостоятельно выбирать поставщиков и источники топлива.

«В Евросоюзе действует правило, называемое «принцип энергетической солидарности». На практике это означает, что энергоснабжение стран ЕС должно быть безопасным. Очевидно, что решение Брюсселя нарушает это правило, по крайней мере в случае с Венгрией», — заключил Сийярто.