14:39

Евросоюз окончательно утвердил запрет на импорт российского газа

  1. Россия и мир
Автор:

Совет Евросоюза дал окончательное одобрение поэтапному отказу от российского газа. Соответствующее заявление опубликовали на официальном портале организации.

Решение предусматривает полный запрет на ввоз сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января 2027-го, а трубопроводного — с осени того же года. Документ также включает меры по мониторингу ситуации и диверсификации энергоснабжения. Регламент официально приняли все 27 государств-членов объединения, позже его должны опубликовать в официальном журнале ЕС.

Решение вступит в силу на следующий день после публикации и будет применяться напрямую во всех странах союза. После этого через шесть недель начнёт действовать сам запрет. Для уже заключённых контрактов предусмотрен переходный период.

За нарушение новых правил предусмотрены крупные штрафы. Для физических лиц они могут составить не менее 2,5 млн евро, для компаний — от 40 млн евро. Возможны и санкции в размере не менее 3,5% от общего годового мирового оборота компании или до 300% от предполагаемого оборота по сделке, следует из заявления.

В 2025 году Россия сократила поставки сжиженного природного газа в Европу на 6,9%, однако ЕС по-прежнему оставался крупнейшим покупателем топлива для страны.

Тема:
Антироссийские санкции
Свежие новости по теме
Ушли, но остались: Chanel зарегистрировал в России 3 товарных знака
12 февраля 2026
15:24
Лавров заявил, что США на практике продолжают «байденовскую» политику в отношении России
09 февраля 2026
11:32
Венгрия подала иск против решения ЕС по российскому газу
02 февраля 2026
16:17
После ареста археолога в Польше российским учёным ужесточили правила загранпоездок
02 февраля 2026
09:24
Евросоюз окончательно утвердил запрет на импорт российского газа
26 января 2026
14:39
Все новости по теме
1 444
Политика
День любви
Читать