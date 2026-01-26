Евросоюз окончательно утвердил запрет на импорт российского газа

ВКонтакте

Совет Евросоюза дал окончательное одобрение поэтапному отказу от российского газа. Соответствующее заявление опубликовали на официальном портале организации.

Решение предусматривает полный запрет на ввоз сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января 2027-го, а трубопроводного — с осени того же года. Документ также включает меры по мониторингу ситуации и диверсификации энергоснабжения. Регламент официально приняли все 27 государств-членов объединения, позже его должны опубликовать в официальном журнале ЕС.

Решение вступит в силу на следующий день после публикации и будет применяться напрямую во всех странах союза. После этого через шесть недель начнёт действовать сам запрет. Для уже заключённых контрактов предусмотрен переходный период.

За нарушение новых правил предусмотрены крупные штрафы. Для физических лиц они могут составить не менее 2,5 млн евро, для компаний — от 40 млн евро. Возможны и санкции в размере не менее 3,5% от общего годового мирового оборота компании или до 300% от предполагаемого оборота по сделке, следует из заявления.