Эксперт: отказ ЕС от российского газа приведёт к затяжному «газовому шоку»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что последствия отказа Евросоюза от российского газа будут ощущаться ещё долго. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 5 марта.

По его словам, «газовый шок» для стран ЕС продолжится и будет подпитывать инфляцию, а также негативно сказываться на промышленности и домохозяйствах.

Дмитриев отметил, что масштабный рост цен на природный газ в Европе, по его мнению, не произошёл бы без отказа ЕС от поставок российского топлива. Он также призвал жителей Евросоюза требовать ответственности от европейских политиков, в том числе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Кайи Каллас.

Что происходит на мировом энергорынке

На ситуацию на энергетических рынках влияет и обострение конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщалось о разрушениях и погибших среди мирного населения. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

На фоне эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив. Как сообщал портал Maritime News, страховщики начали повышать страховые премии и пересматривать условия покрытия из-за роста угроз безопасности.

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировых поставок энергоресурсов: через него проходит около 20% глобального экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.