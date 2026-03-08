В США заявили, что не собираются отменять санкции против России

Администрация США не собирается отказываться от санкционной политики в отношении России, несмотря на временное смягчение ограничений для Индии на закупку российской нефти. Об этом заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт, пишет ТАСС со ссылкой на CNN в воскресенье, 8 марта.

По словам главы ведомства, выданная Индии месячная лицензия на закупку российской нефти не означает пересмотра американской политики в отношении Москвы. Райт назвал это решение «краткосрочной и прагматичной мерой», цель которой — снизить опасения по поводу возможной нехватки нефти и успокоить рынки.

Минфин США разрешил Индии в течение 30 дней закупать российскую нефть, которая уже находится в море на танкерах. Лицензия также распространяется на сделки с нефтепродуктами и на поставки сырья, загруженного на любые суда не позднее 5 марта включительно.

В феврале президент США Дональд Трамп ещё на год продлил действие санкционного режима против России, который вводили на фоне украинского конфликта.

