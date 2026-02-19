Дональд Трамп продлил санкции против России из-за конфликта на Украине

ВКонтакте

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкционного режима в отношении России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом говорится в тексте указа, размещённого в Федеральном реестре США. Официальная публикация документа запланирована на пятницу, пишет РИА Новости в четверг, 19 февраля.

«Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране (в связи с чрезвычайной ситуацией на Украине — ред.)», — говорится в указе.

Санкции в отношении России сохраняются, поскольку, как подчёркивается в тексте, обстоятельства, послужившие основанием для их введения, остаются в силе. В Вашингтоне считают, что конфликт на Украине по-прежнему представляет «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США.