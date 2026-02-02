После ареста археолога в Польше российским учёным ужесточили правила загранпоездок

ВКонтакте

После ареста в Польше археолога Александра Бутягина Минобрнауки РФ рекомендовало вузам и научным институтам согласовывать участие сотрудников в мероприятиях в «недружественных» странах. Об этом, ссылаясь на рассылку ведомства и двух знакомых с ситуацией источников, пишут «Ведомости» в понедельник, 2 февраля.

Сейчас в список «недружественных» входят 49 государств. В основном это страны Евросоюза, G7, а также Сингапур, Республика Корея и Япония, присоединившиеся к антироссийским санкциям. А вот Турции, несмотря на членство в НАТО, в этом перечне нет.

Издание пишет, что ещё до появления письма Минобрнауки нескольким учёным одного из федеральных вузов заморозили запланированные на весну 2026 года загранкомандировки. Ситуация с Бутягиным дополнительно осложнила и без того проблемный научный обмен. Часть исследователей, чьи поездки пока остаются в силе, опасаются задержаний в западных странах по политическим причинам. При этом, уточняется в материале, эти люди публично не высказывались о конфликте на Украине.

Другой источник «Ведомостей» рассказал, что в 2024–2025 годах в МГУ и ВШЭ учёных и научных администраторов начали активно перенаправлять с привычных направлений командировок на Турцию и Саудовскую Аравию. В 2025-м заметно выросло и число поездок в Иран. Для многих это направление не связано с их научным профилем, однако речь идёт о сотрудниках, находящихся под индивидуальными санкциями ЕС и США.

В НИЯУ МИФИ сообщили, что сокращение международных контактов произошло значительно раньше — из-за антироссийских санкций и исключения РФ из ряда научных коллабораций. В МГТУ имени Баумана отметили, что вуз сотрудничает только с «дружественными» странами, с которыми заключены соглашения, и командировки проходят исключительно в их рамках.

Источник из одного из федеральных университетов пояснил, что ограничения на выезд обычно касаются сотрудников, связанных с ВПК, а также работников с допуском к секретной информации.

При этом, по словам собеседника издания из структуры РАН, некоторые российские учёные-гуманитарии, несмотря на усложнение процедур, продолжали ездить на конференции, симпозиумы и экспедиции в европейские страны даже в 2025 году. По итогам таких поездок они по-прежнему публикуют научные работы, в том числе в соавторстве с западными коллегами.