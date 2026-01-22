06:11

Путин предложил направить 1 млрд долларов из замороженных активов РФ в «Совет мира»

  1. Россия и мир
Автор:

Москва не стала бы возражать, если бы 1 млрд долларов из замороженных активов России направили в «Совет мира» на поддержку Палестины. Об этом, ссылаясь на заявление Владимира Путина, пишут «Известия».

«Учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 млрд долларов США из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов», — заявил глава государства, отметив, что этот вопрос также планируется обсудить с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании международной структуры под названием «Совет мира» и начал рассылать приглашения мировым лидерам. Изначально проект задумывался как инструмент контроля за ситуацией в секторе Газа, однако эксперты считают, что со временем он может превратиться в альтернативу существующим механизмам ООН. Мы нашли ответы на основные вопросы о новой организации.

Тема:
Антироссийские санкции
Свежие новости по теме
Венгрия подала иск против решения ЕС по российскому газу
02 февраля 2026
16:17
После ареста археолога в Польше российским учёным ужесточили правила загранпоездок
02 февраля 2026
09:24
Евросоюз окончательно утвердил запрет на импорт российского газа
26 января 2026
14:39
Песков назвал примерную сумму российских активов, которые заморозили в США при Байдене
23 января 2026
12:27
Путин предложил направить 1 млрд долларов из замороженных активов РФ в «Совет мира»
22 января 2026
06:11
Все новости по теме
4 845
Политика
Праздник, согревающий сердца
Читать