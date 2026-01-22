Путин предложил направить 1 млрд долларов из замороженных активов РФ в «Совет мира»

ВКонтакте

Москва не стала бы возражать, если бы 1 млрд долларов из замороженных активов России направили в «Совет мира» на поддержку Палестины. Об этом, ссылаясь на заявление Владимира Путина, пишут «Известия».

«Учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 млрд долларов США из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов», — заявил глава государства, отметив, что этот вопрос также планируется обсудить с президентом Палестины Махмудом Аббасом.