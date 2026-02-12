15:24

Ушли, но остались: Chanel зарегистрировал в России 3 товарных знака

Французский модный дом Chanel, покинувший российский рынок в 2022 году, зарегистрировал три товарных знака в Роспатенте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы ведомства.

Заявки были поданы в январе, мае и июне 2025 года. В феврале 2026-го Роспатент зарегистрировал следующие обозначения:

  • «Шанель» — на кириллице,
  • «Les eaux de Chanel»,
  • изображение фирменной коробки для парфюма.

Правообладателем указана швейцарская компания «Chanel SARL». Срок действия регистрации — до 2035 года.

Согласно документам, бренд может использовать товарные знаки на территории России для продажи парфюмерии, средств для макияжа, ухода за кожей, а также для предоставления услуг салонов красоты.

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала товарный знак в России.

