Из-за нехватки бортов российские авиакомпании стали возвращать в строй старые самолёты — СМИ

В 2026 году российские авиакомпании планируют активно использовать самолёты, которые раньше находились на хранении. Такой шаг должен частично компенсировать сокращение авиапарка и поддержать объёмы перевозок, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Ростеха» и источники в отрасли.

Сейчас в эксплуатации уже находятся 10 восстановленных самолётов — это Ту-204/214, Ан-148 и Ил-96. Их получили, в том числе, авиакомпания Red Wings и другие перевозчики. Всего речь идёт о 12 бортах, ещё два Ту-204 планируют вернуть на линии в 2026–2027 годах, отметили в госкорпорации «Ростех».

Возвращают в небо и иностранные самолёты. Авиакомпания «Россия» готовится запустить на маршруты ещё один двухпалубный Boeing 747, ранее принадлежавший «Трансаэро». Другой аналогичный борт сейчас дорабатывают. Источники издания отмечают, что число таких самолётов в парке перевозчика может удвоиться. По словам главы «Аэрофлота» Сергея Александровского, «американца» снова начали использовать из-за растущего спроса на авиаперевозки.

Авиаэксперт Андрей Патраков считает, что расконсервация самолётов — вынужденная мера, попытка восполнить наметившийся дефицит техники. По его словам, в 2024 году отрасль вышла на предел провозных мощностей, а снижение пассажиропотока в 2025-м напрямую связано с уменьшением числа доступных бортов.

По данным Росавиации, на осень 2025 года у российских авиакомпаний числилось 1 135 бортов, из них в лётном состоянии находились 1 088. При этом ежегодно парк сокращается на 2–3%, а возможности его обновления остаются ограниченными, делится данными главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отмечает, что самолёты могут находиться на хранении неограниченное время, но только при соблюдении всех регламентов. «Основных рынков для Boeing 747 два — Дальний Восток и Юг», — пояснил эксперт, добавив, что в нынешних условиях возвращение этих лайнеров в эксплуатацию выглядит оправданным, несмотря на более высокие затраты по сравнению с современными моделями.