Песков назвал примерную сумму российских активов, которые заморозили в США при Байдене

При администрации бывшего президента США Джо Байдена в Штатах заморозили чуть меньше 5 миллиардов долларов российских активов. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, пишет РИА Новости в пятницу, 23 января. 

«Что касается денег, которые арестованы в США, точную сумму я называть не буду, скажу, что это чуть меньше чем 5 миллиардов долларов», — сказал представитель Кремля. 

Москва не стала бы возражать, если бы 1 млрд долларов из замороженных активов России направили в «Совет мира» на поддержку Палестины.

Антироссийские санкции
