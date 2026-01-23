ВКонтакте

При администрации бывшего президента США Джо Байдена в Штатах заморозили чуть меньше 5 миллиардов долларов российских активов. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, пишет РИА Новости в пятницу, 23 января.

«Что касается денег, которые арестованы в США, точную сумму я называть не буду, скажу, что это чуть меньше чем 5 миллиардов долларов», — сказал представитель Кремля.