«Никто дверью не хлопает»: чем завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной

Россия, США и Украина продолжат переговоры в трёхстороннем формате в Абу-Даби в субботу, 24 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к участникам встречи.

Стороны приняли решение не обсуждать темы и ход переговоров со СМИ, однако отдельные направления диалога всё же стали известны журналистам: обсуждали «буферную зону» и «механизмы контроля», при этом «никто дверью не хлопает». Отмечают журналисты, находящиеся в ОАЭ.