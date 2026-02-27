Эксперт: Трамп не откажется от Украины, но сделает ставку на другие направления

Президент США Дональд Трамп не сможет полностью выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине, однако этот вопрос больше не является для него ключевым. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Эксперта цитирует РИА Новости в пятницу, 27 февраля.

По его словам, у американского лидера одновременно несколько внешнеполитических направлений, требующих внимания.

«Полностью на одну какую-то проблему Трамп не сможет переключиться, потому что там множество проблем. Условно говоря, в Венесуэле не решена проблема, с Китаем непонятно. Поэтому одной проблеме он точно не будет уделять время. Опять-таки, он будет пытаться ослабить Иран, заставить принять все американские правила насчёт обогащения, то есть отказаться от ядерной программы. То есть Иран — это у него будет ключевой момент», — отметил эксперт.

Блохин подчеркнул, что в отличие от Джо Байдена, который рассматривал исход конфликта как вопрос стратегического лидерства Запада, для Трампа ситуация вокруг Украины является лишь одним из направлений внешней политики.

При этом, по мнению политолога, США полностью не выйдут из переговорного процесса, поскольку сохраняют в регионе собственные интересы.