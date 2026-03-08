Россия отказалась выдавать другим государствам иностранцев, служивших в её армии во время СВО

Россия не будет выдавать другим государствам иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили или продолжают службу по контракту в ВС РФ и других воинских формированиях. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отказ в выдаче будет действовать в случаях, когда иностранное государство запрашивает человека для уголовного преследования или для исполнения уже вынесенного приговора. Закон вступает в силу после официального опубликования.

Выходцам из недружественных стран, служащим по контракту в ВС РФ, на родине может грозить уголовное преследование или выдворение. У таких военных оперативно принимают заявления на российское гражданство.

Эскалация вокруг Украины
