Россия отказалась выдавать другим государствам иностранцев, служивших в её армии во время СВО

Россия не будет выдавать другим государствам иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили или продолжают службу по контракту в ВС РФ и других воинских формированиях. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отказ в выдаче будет действовать в случаях, когда иностранное государство запрашивает человека для уголовного преследования или для исполнения уже вынесенного приговора. Закон вступает в силу после официального опубликования.