Венгрия потребовала от Киева объяснить судьбу средств, направляемых на Украину

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу средств, которые направляются на Украину через венгерскую территорию. Об этом он заявил во время акции протеста у посольства в Будапеште, пишет РИА Новости в пятницу, 6 марта.

По словам главы МИД, венгерская сторона хочет получить ясность, проходят ли эти деньги транзитом через страну или часть средств остается на её территории и используется внутри государства.

«Скажите нам, эти деньги только проходят через Венгрию, или иногда остаются здесь, кто их тратит и в чьих интересах они расходуются? Мы требуем немедленного объяснения всего этого», — заявил Петер Сийярто.

Он также отметил, что тема финансовых потоков связана с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии. По словам министра, если на них победит оппозиционная партия «Тиса», страна может быть втянута в конфликт на Украине, а Киев получит шанс вступить в Евросоюз.

При этом, заявил Сийярто, в случае победы правящей партии премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» в стране сохранятся «мир и безопасность», а государственные средства будут направляться на повышение благосостояния граждан.

«Мы требуем! Мы не просим, мы требуем, чтобы украинцы прекратили вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии, прекратили угрожать и шантажировать, и поняли, что Венгрия — страна венгров, будущее которой можем решить только мы, венгерский народ», — подчеркнул министр.