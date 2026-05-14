Президент Литвы запретил использовать территорию страны для атак дронами на соседей

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что территория республики не должна использоваться для атак беспилотниками на соседние страны. Об этом, ссылаясь на агентство BNS, пишет LRT.

«Моя позиция ясна и категорична. Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться для каких-либо военных операций третьих стран против соседних государств. Любая попытка незаконного использования воздушного пространства Литвы станет грубым нарушением суверенитета и основополагающих норм международного права. <...> Об этом проинформированы как руководство воюющих в Европе государств, так и союзники по НАТО», — заявил литовский лидер.