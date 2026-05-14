Жена Дмитрия Назарова, известного по роли шефа в сериале «Кухня», попросила Госдуму разрешить семье вернуться в РФ (обновлено)

Ольга Васильева, супруга актёра Дмитрия Назарова, известного по роли шефа в сериале «Кухня»16+, отправила в Госдуму письмо с просьбой разрешить их семье вернуться в Россию. Об этом, ссылаясь на Mash, пишет РИА Новости в четверг, 14 мая.

В обращении женщина якобы описала творческий путь мужа, его заслуги в искусстве и напомнила, что Назаров имеет звание народного артиста РФ. Авторы публикации утверждают, что супруга актёра также пожаловалась на здоровье и жизнь в Европе.

В письме Васильева признала, что французская медицина оказалась хуже, а «тоска по родине и работе» влияет на самочувствие. Она также заявила, что семья никогда не поддерживала ВСУ, и попросила не относить их к оппозиции, которая не вызывает «ни доверия, ни симпатии». От комментариев для прессы актриса отказалась.

По данным агентства Интерфакс, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии «ещё не получали письмо» от жены актёра Дмитрия Назарова. При этом, по его мнению, судьбу релокантов, которые успели негативно высказаться о России либо финансировали ВСУ, должен решать суд.

В начале 2023 года Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова после публичных высказываний о российско-украинском конфликте. Супруги переехали во Францию: они гастролировали со своим спектаклем и играли в других постановках. Артист часто выкладывает видео, где читает собственные стихи, в том числе антивоенные. Поклонники замечают, что на этих записях актёр сильно похудел.

