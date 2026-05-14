Жена Дмитрия Назарова, известного по роли шефа в сериале «Кухня», попросила Госдуму разрешить семье вернуться в РФ (обновлено)

Ольга Васильева, супруга актёра Дмитрия Назарова, известного по роли шефа в сериале «Кухня»16+, отправила в Госдуму письмо с просьбой разрешить их семье вернуться в Россию. Об этом, ссылаясь на Mash, пишет РИА Новости в четверг, 14 мая.

В обращении женщина якобы описала творческий путь мужа, его заслуги в искусстве и напомнила, что Назаров имеет звание народного артиста РФ. Авторы публикации утверждают, что супруга актёра также пожаловалась на здоровье и жизнь в Европе.

В письме Васильева признала, что французская медицина оказалась хуже, а «тоска по родине и работе» влияет на самочувствие. Она также заявила, что семья никогда не поддерживала ВСУ, и попросила не относить их к оппозиции, которая не вызывает «ни доверия, ни симпатии». От комментариев для прессы актриса отказалась.

Обновлено в 13:00

По данным агентства Интерфакс, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии «ещё не получали письмо» от жены актёра Дмитрия Назарова. При этом, по его мнению, судьбу релокантов, которые успели негативно высказаться о России либо финансировали ВСУ, должен решать суд.