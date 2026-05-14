Премьер-министр Латвии подала в отставку после скандала с украинскими дронами

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об отставке после скандала с украинскими дронами, залетевшими в Латвию, и конфликта с главой Минобороны республики. Об этом издание LSM пишет в четверг, 14 мая.

Поводом для кризиса стал инцидент 7 мая: несколько украинских дронов вошли в воздушное пространство Латвии и врезались в нефтебазы. После этого Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса, представляющего партию «Прогрессивные». Глава ведомства ушёл с поста, заявив, что хочет защитить армию от втягивания в политическую кампанию. Его место премьер предложила полковнику Райвису Мелнису.

После перестановки «Прогрессивные» отказались поддерживать премьера, но своих министров из кабмина отзывать не стали. Партия призвала президента Латвии немедленно начать консультации о формировании нового правительства, а оппозиция решила добиваться отставки Силини.

«В данный момент политическая зависть и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью. Видя сильного кандидата на пост министра обороны [полковника Райвиса Мелниса, которого Силиня выдвинула на замену Андрису Спрудсу], политические пустословы выбрали кризис — правительственный кризис. Именно поэтому я объявляю о своей отставке. Это непростое решение, но в данной ситуации оно правильное», — высказалась премьер Латвии.