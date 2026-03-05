Россия и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200 — Минобороны РФ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200. Об этом, ссылаясь на Минобороны, пишет РИА Новости в четверг, 5 марта

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Посредниками выступили ОАЭ и США. Сейчас бойцы находятся в Беларуси. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Потом их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник Путина Владимир Мединский ранее анонсировал обмен военнопленными по формуле 500 на 500 человек 5 и 6 марта.