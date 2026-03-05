Россия и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200 — Минобороны РФ

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200. Об этом, ссылаясь на Минобороны, пишет РИА Новости в четверг, 5 марта

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Посредниками выступили ОАЭ и США. Сейчас бойцы находятся в Беларуси. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Потом их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник Путина Владимир Мединский ранее анонсировал обмен военнопленными по формуле 500 на 500 человек 5 и 6 марта.

В ноябре 2025-го стали известны все 28 пунктов плана Трампа, которые должны положить конец конфликту России и Украины

Свежие новости по теме
Премьер Словакии заявил, что кредит ЕС для Украины заблокирован из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»
19 марта 2026
20:20
Премьер Венгрии заявил, что эпоха расширения НАТО на восток закончилась
18 марта 2026
13:21
Президент Финляндии допустил, что Европе придётся де-факто смириться с уступкой украинских территорий
18 марта 2026
11:01
Шойгу заявил, что ни один регион России не защищён от угрозы украинских беспилотников
17 марта 2026
13:32
Песков заявил о паузе в переговорах по Украине
15 марта 2026
16:30
Все новости по теме
