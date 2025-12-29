Сколько бутербродов с красной икрой можно съесть за раз: отвечает специалист-диетолог Минздрава

ВКонтакте

Чрезмерное употребление красной икры может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. Об этом, ссылаясь на главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава России, научного руководителя Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктора Тутельяна, пишет ТАСС в понедельник, 29 декабря.

«Если у вас большая ложка или целая миска икры, то это может привести ко многим неприятностям для организма. Но если вы, как обычный человек, намажете икрой бутербродик и съедите, то только на пользу вам это пойдёт, возбудит аппетит и прочее. Всё зависит от количества, не надо перебарщивать. Поэтому один, два, три бутерброда — нормально, это для удовольствия, но культ из этого делать не надо», — рассказал эксперт.

Икра содержит жирные кислоты, что говорит о её пользе. Из недостатков можно выделить большое количество соли. Неправильно обработанный продукт стать субстратом для развития и жизнедеятельности различных микроорганизмов. Если есть сомнения в свежести икры, то лучше её не есть, заключил Тутельянов.