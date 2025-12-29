Юридические программы в вузах России пополнят делом Ларисы Долиной

Дело о квартире певицы Ларисы Долиной станет учебным кейсом для студентов юридических факультетов. Об этом пишет «РИА Новости».
Как рассказали в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина и Санкт-Петербургском государственном университете, материалы дела включат в учебные программы подготовки юристов. Его будут разбирать в рамках курсов «Юрист в сфере оборота недвижимости», «Гражданское право, семейное право», а также «Гражданский процесс, арбитражный процесс».
Дело представляет интерес с точки зрения правоприменительной практики и может стать наглядным примером сложных споров, связанных с операциями с недвижимостью. В перспективе этот кейс планируют использовать при анализе типичных ошибок и юридических рисков при сделках с жильём.
Российские суды стали отменять решения по «схеме Долиной» и отказывать бывшим владельцам в возврате квартир, проданных под влиянием мошенников.