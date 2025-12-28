С мясом, авокадо и пикантной заправкой: три салата для тех, кто ещё не определился с меню на Новый год - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
С мясом, авокадо и пикантной заправкой: три салата для тех, кто ещё не определился с меню на Новый год
01:01
Автор:
01:01

С мясом, авокадо и пикантной заправкой: три салата для тех, кто ещё не определился с меню на Новый год

  1. Россия и мир
Автор:
С мясом, авокадо и пикантной заправкой: три салата для тех, кто ещё не определился с меню на Новый год - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Новогодний стол часто заставлен калорийными блюдами с майонезом и маслом. Разгрузить праздничную трапезу можно с помощью трёх диетических и полезных салатов.

С говядиной и баклажанами

Ингредиенты

  1. говядина — 400 г; 
  2. баклажан — 2 шт; 
  3. репчатый лук — 1 шт; 
  4. помидор — 2 шт; 
  5. листья салата — 100 г; 
  6. чеснок — 2 зубчика; 
  7. оливковое масло, соль, перец, оливки, лимонный сок, каперсы — по вкусу. 

Приготовление

Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 10 минут, чтобы убрать горечь. Затем промокнуть бумажным полотенцем и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки. Положить в миску. То же проделать с говядиной, чесноком и луком, нарезав их тонкими полосками. 

Смешать горячую основу с кубиками свежих помидоров, салатом, и специями. Полить маслом и сбрызнуть лимонным соком. Украсить кружочками оливок и каперсами. 

С мясом, авокадо и пикантной заправкой: три салата для тех, кто ещё не определился с меню на Новый год - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

С креветками, ананасами, авокадо и кукурузой 

Ингредиенты 

  1. креветки — 400 г; 
  2. слабосолёная форель — 200 г; 
  3. консервированный ананас — 200 г; 
  4. консервированная кукуруза — 200 г; 
  5. огурцы — 4 шт; 
  6. авокадо — 1 шт; 
  7. свежие мята и петрушка — по одному пучку; 
  8. чеснок — 2 зубчика; 
  9. оливковое масло — 50 мл; 
  10. лимон — 1 шт; 
  11. соли и перец — по вкусу.  

Приготовление 

Измельчить с помощью ножа или блендера листочки мяты, петрушку, масло, лимонный сок и чеснок. Варёные креветки очистить и обжарить до золотистого цвета. Авокадо, филе форели, ананас и огурцы нарезать кубиками. Смешать с кукурузой и залить заправкой. Сверху посыпать лимонной цедрой. 

С мясом, авокадо и пикантной заправкой: три салата для тех, кто ещё не определился с меню на Новый год - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Из кальмара с лаймовой заправкой

Ингредиенты 

  1. филе кальмара — 600 г;
  2. руккола — 200 г; 
  3. зелёный стручковый горошек — 150 г; 
  4. перец чили — 1 шт; 
  5. свежие кинза, зелёный лук и мята — по одному пучку; 
  6. растительное масло — 1 ст. л;
  7. лайм — 1 шт; 
  8. рыбный вустерский соус и коричневый сахар — 1 ст л. 

Приготовление

Крупные кольца кальмара обжарить на сильном огне около 1,5 минуты. Горошек отварить, обдать холодной водой и нарезать наискосок. 

Выложить в миску кальмара, горошек и рукколу. Чеснок, зелень и чили измельчить, смешать с маслом, соусом, сахаром и соком половины лайма. Полить салат заправкой. 

С мясом, авокадо и пикантной заправкой: три салата для тех, кто ещё не определился с меню на Новый год - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Наступающий год пройдёт под знаком красной огненной лошади. Кулинары поделились рецептом салата, который принесёт удачу в 2026-м. 
Тема:
Новый год 2026
Свежие новости по теме
«Три богатыря», «Чебурашка» и китайская сказка: что смотреть в кино на новогодних каникулах
01 января 2026
11:47
Россиянам объяснили, где и когда смотреть новогоднее обращение Путина
30 декабря 2025
11:03
Благословение Вселенной или кошмар наяву: большой прогноз для всех знаков зодиака на первую половину 2026 года
29 декабря 2025
15:57
Немецкая, корейская и армянская кухня: 5 рецептов салатов, которые сметут со стола за считанные минуты
29 декабря 2025
14:09
Сколько бутербродов с красной икрой можно съесть за раз: отвечает специалист-диетолог Минздрава
29 декабря 2025
11:42
Все новости по теме
7 243
Кулинария
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать