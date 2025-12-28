С мясом, авокадо и пикантной заправкой: три салата для тех, кто ещё не определился с меню на Новый год

Новогодний стол часто заставлен калорийными блюдами с майонезом и маслом. Разгрузить праздничную трапезу можно с помощью трёх диетических и полезных салатов.
С говядиной и баклажанами
Ингредиенты
- говядина — 400 г;
- баклажан — 2 шт;
- репчатый лук — 1 шт;
- помидор — 2 шт;
- листья салата — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло, соль, перец, оливки, лимонный сок, каперсы — по вкусу.
Приготовление
Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 10 минут, чтобы убрать горечь. Затем промокнуть бумажным полотенцем и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки. Положить в миску. То же проделать с говядиной, чесноком и луком, нарезав их тонкими полосками.
Смешать горячую основу с кубиками свежих помидоров, салатом, и специями. Полить маслом и сбрызнуть лимонным соком. Украсить кружочками оливок и каперсами.
С креветками, ананасами, авокадо и кукурузой
Ингредиенты
- креветки — 400 г;
- слабосолёная форель — 200 г;
- консервированный ананас — 200 г;
- консервированная кукуруза — 200 г;
- огурцы — 4 шт;
- авокадо — 1 шт;
- свежие мята и петрушка — по одному пучку;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 50 мл;
- лимон — 1 шт;
- соли и перец — по вкусу.
Приготовление
Измельчить с помощью ножа или блендера листочки мяты, петрушку, масло, лимонный сок и чеснок. Варёные креветки очистить и обжарить до золотистого цвета. Авокадо, филе форели, ананас и огурцы нарезать кубиками. Смешать с кукурузой и залить заправкой. Сверху посыпать лимонной цедрой.
Из кальмара с лаймовой заправкой
Ингредиенты
- филе кальмара — 600 г;
- руккола — 200 г;
- зелёный стручковый горошек — 150 г;
- перец чили — 1 шт;
- свежие кинза, зелёный лук и мята — по одному пучку;
- растительное масло — 1 ст. л;
- лайм — 1 шт;
- рыбный вустерский соус и коричневый сахар — 1 ст л.
Приготовление
Крупные кольца кальмара обжарить на сильном огне около 1,5 минуты. Горошек отварить, обдать холодной водой и нарезать наискосок.
Выложить в миску кальмара, горошек и рукколу. Чеснок, зелень и чили измельчить, смешать с маслом, соусом, сахаром и соком половины лайма. Полить салат заправкой.