С мясом, авокадо и пикантной заправкой: три салата для тех, кто ещё не определился с меню на Новый год

Новогодний стол часто заставлен калорийными блюдами с майонезом и маслом. Разгрузить праздничную трапезу можно с помощью трёх диетических и полезных салатов.

С говядиной и баклажанами

Ингредиенты

говядина — 400 г; баклажан — 2 шт; репчатый лук — 1 шт; помидор — 2 шт; листья салата — 100 г; чеснок — 2 зубчика; оливковое масло, соль, перец, оливки, лимонный сок, каперсы — по вкусу.

Приготовление

Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 10 минут, чтобы убрать горечь. Затем промокнуть бумажным полотенцем и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки. Положить в миску. То же проделать с говядиной, чесноком и луком, нарезав их тонкими полосками.

Смешать горячую основу с кубиками свежих помидоров, салатом, и специями. Полить маслом и сбрызнуть лимонным соком. Украсить кружочками оливок и каперсами.