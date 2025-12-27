А что на второе?: 4 варианта горячего, которые подогреют аппетит в преддверии Нового года - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
А что на второе?: 4 варианта горячего, которые подогреют аппетит в преддверии Нового года
А что на второе?: 4 варианта горячего, которые подогреют аппетит в преддверии Нового года

А что на второе?: 4 варианта горячего, которые подогреют аппетит в преддверии Нового года - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

До Нового года осталось меньше недели, а на стол уже хочется подавать праздничные блюда. «Клопс» нашёл четыре рецепта горячего, которые не оставят равнодушными даже самых привередливых гурманов. 

Гнёзда с фаршем 

Ингредиенты 

  1. яичная лапша — 300 г; 
  2. фарш — 300 г; 
  3. томатная паста — 2 ст. л; 
  4. репчатый лук — 2 шт; 
  5. морковь — 1 шт; 
  6. сыр — 100 г;
  7. майонез, соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Сварить лапшу в кипящей подсоленной воде около 1,5-2 минут. Остудить и придать форму гнёзд. Мелконарезанный лук и натёртую морковь обжарить с растительным маслом и томатной пастой. 

Разместить воронки из макарон в смазанной маслом форме для запекания. В каждое углубление положить фарш, сверху посыпать тёртым сыром, а всю форму залить томатным соусом. Запекать при 180 °С в течение 45-50 минут. 

А что на второе?: 4 варианта горячего, которые подогреют аппетит в преддверии Нового года - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Рагу из индейки с овощами

Ингредиенты 

  1. филе индейки — 800 гр; 
  2. морковь — 1 шт;
  3. лук — 1 шт; 
  4. помидор — 1 шт; 
  5. болгарский перец — 1 шт; 
  6. соевый соус — 3 ст. л; 
  7. томатная паста — 1 ст. л; 
  8. мука — 1 ст. л; 
  9. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Мясо нарезать небольшими кубиками и обжарить на раскалённой сковороде до золотистой корочки. Нарезать овощи кубиками, добавить к мясу и довести до готовности на медленном огне. Налить соевый соус, пару столовых ложек воды и томатную пасту. Когда соус закипит, насыпать муку и дать массе загустеть. 

А что на второе?: 4 варианта горячего, которые подогреют аппетит в преддверии Нового года - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Мясо по-французски в горшочках 

Ингредиенты

  1. свинина — 1 кг; 
  2. картофель — 4-5 шт; 
  3. репчатый лук — 2 шт;
  4. морковь — 2 шт; 
  5. шампиньоны — 3 шт; 
  6. яйцо — 2 шт; 
  7. чеснок — 1 зубчик; 
  8. сыр, белое полусухое вино, сливочное масло, соль, перец, базилик — по вкусу. 

Приготовление

Мясо нарезать на пласты средней толщины и отбить кухонным молотком. Залить вином и мариновать несколько часов. 

Лук, грибы и морковь мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Картофель нарезать средним кубиком, а сыр натереть на мелкой тёрке и смешать со взбитым яйцом. 

На дно каждого горшочка выложить половину чайной ложки сливочного масла с раздавленным через пресс чесноком, приправы, картофель, овощи с грибами и мясо. Залить всё сырно-яичной смесью и выпекать при 180 °С 30-40 минут. 

А что на второе?: 4 варианта горячего, которые подогреют аппетит в преддверии Нового года - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Жареные куриные ножки 

Ингредиенты 

  1. куриные ножки — 3 шт; 
  2. паприка, специи для курицы, аджика — по 1 ч. л; 
  3. горчица, майонез, лимонный сок — по 1 ст. л; 
  4. чеснок — 3 зубчика; 
  5. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

На куриной коже сделать несколько разрезов, обвалять мясо в специях с раздавленным чесноком и обжарить на сковороде по 10-15 минут с каждой стороны. Добавить немного воды, накрыть крышкой и готовить на медленном огне ещё 15 минут. Готовое блюдо сбрызнуть лимонным соком, подавать с майонезом и горчицей. 

А что на второе?: 4 варианта горячего, которые подогреют аппетит в преддверии Нового года - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Идеальное дополнение с горячему — лёгкий салат. «Клопс» подобрал два солёных рецепта и один сладкий на десерт. 

Тема:
Новый год 2026
