А что на второе?: 4 варианта горячего, которые подогреют аппетит в преддверии Нового года

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка До Нового года осталось меньше недели, а на стол уже хочется подавать праздничные блюда. «Клопс» нашёл четыре рецепта горячего, которые не оставят равнодушными даже самых привередливых гурманов. Гнёзда с фаршем Ингредиенты яичная лапша — 300 г; фарш — 300 г; томатная паста — 2 ст. л; репчатый лук — 2 шт; морковь — 1 шт; сыр — 100 г; майонез, соль, перец — по вкусу. Приготовление Сварить лапшу в кипящей подсоленной воде около 1,5-2 минут. Остудить и придать форму гнёзд. Мелконарезанный лук и натёртую морковь обжарить с растительным маслом и томатной пастой. Разместить воронки из макарон в смазанной маслом форме для запекания. В каждое углубление положить фарш, сверху посыпать тёртым сыром, а всю форму залить томатным соусом. Запекать при 180 °С в течение 45-50 минут.

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Рагу из индейки с овощами Ингредиенты филе индейки — 800 гр; морковь — 1 шт; лук — 1 шт; помидор — 1 шт; болгарский перец — 1 шт; соевый соус — 3 ст. л; томатная паста — 1 ст. л; мука — 1 ст. л; соль, перец — по вкусу. Приготовление Мясо нарезать небольшими кубиками и обжарить на раскалённой сковороде до золотистой корочки. Нарезать овощи кубиками, добавить к мясу и довести до готовности на медленном огне. Налить соевый соус, пару столовых ложек воды и томатную пасту. Когда соус закипит, насыпать муку и дать массе загустеть.

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Мясо по-французски в горшочках Ингредиенты свинина — 1 кг; картофель — 4-5 шт; репчатый лук — 2 шт; морковь — 2 шт; шампиньоны — 3 шт; яйцо — 2 шт; чеснок — 1 зубчик; сыр, белое полусухое вино, сливочное масло, соль, перец, базилик — по вкусу. Приготовление Мясо нарезать на пласты средней толщины и отбить кухонным молотком. Залить вином и мариновать несколько часов. Лук, грибы и морковь мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Картофель нарезать средним кубиком, а сыр натереть на мелкой тёрке и смешать со взбитым яйцом. На дно каждого горшочка выложить половину чайной ложки сливочного масла с раздавленным через пресс чесноком, приправы, картофель, овощи с грибами и мясо. Залить всё сырно-яичной смесью и выпекать при 180 °С 30-40 минут.

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Жареные куриные ножки Ингредиенты куриные ножки — 3 шт; паприка, специи для курицы, аджика — по 1 ч. л; горчица, майонез, лимонный сок — по 1 ст. л; чеснок — 3 зубчика; соль, перец — по вкусу. Приготовление На куриной коже сделать несколько разрезов, обвалять мясо в специях с раздавленным чесноком и обжарить на сковороде по 10-15 минут с каждой стороны. Добавить немного воды, накрыть крышкой и готовить на медленном огне ещё 15 минут. Готовое блюдо сбрызнуть лимонным соком, подавать с майонезом и горчицей.

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»