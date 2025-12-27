А что на второе?: 4 варианта горячего, которые подогреют аппетит в преддверии Нового года

До Нового года осталось меньше недели, а на стол уже хочется подавать праздничные блюда. «Клопс» нашёл четыре рецепта горячего, которые не оставят равнодушными даже самых привередливых гурманов.
Гнёзда с фаршем
Ингредиенты
- яичная лапша — 300 г;
- фарш — 300 г;
- томатная паста — 2 ст. л;
- репчатый лук — 2 шт;
- морковь — 1 шт;
- сыр — 100 г;
- майонез, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Сварить лапшу в кипящей подсоленной воде около 1,5-2 минут. Остудить и придать форму гнёзд. Мелконарезанный лук и натёртую морковь обжарить с растительным маслом и томатной пастой.
Разместить воронки из макарон в смазанной маслом форме для запекания. В каждое углубление положить фарш, сверху посыпать тёртым сыром, а всю форму залить томатным соусом. Запекать при 180 °С в течение 45-50 минут.
Рагу из индейки с овощами
Ингредиенты
- филе индейки — 800 гр;
- морковь — 1 шт;
- лук — 1 шт;
- помидор — 1 шт;
- болгарский перец — 1 шт;
- соевый соус — 3 ст. л;
- томатная паста — 1 ст. л;
- мука — 1 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Мясо нарезать небольшими кубиками и обжарить на раскалённой сковороде до золотистой корочки. Нарезать овощи кубиками, добавить к мясу и довести до готовности на медленном огне. Налить соевый соус, пару столовых ложек воды и томатную пасту. Когда соус закипит, насыпать муку и дать массе загустеть.
Мясо по-французски в горшочках
Ингредиенты
- свинина — 1 кг;
- картофель — 4-5 шт;
- репчатый лук — 2 шт;
- морковь — 2 шт;
- шампиньоны — 3 шт;
- яйцо — 2 шт;
- чеснок — 1 зубчик;
- сыр, белое полусухое вино, сливочное масло, соль, перец, базилик — по вкусу.
Приготовление
Мясо нарезать на пласты средней толщины и отбить кухонным молотком. Залить вином и мариновать несколько часов.
Лук, грибы и морковь мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Картофель нарезать средним кубиком, а сыр натереть на мелкой тёрке и смешать со взбитым яйцом.
На дно каждого горшочка выложить половину чайной ложки сливочного масла с раздавленным через пресс чесноком, приправы, картофель, овощи с грибами и мясо. Залить всё сырно-яичной смесью и выпекать при 180 °С 30-40 минут.
Жареные куриные ножки
Ингредиенты
- куриные ножки — 3 шт;
- паприка, специи для курицы, аджика — по 1 ч. л;
- горчица, майонез, лимонный сок — по 1 ст. л;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
На куриной коже сделать несколько разрезов, обвалять мясо в специях с раздавленным чесноком и обжарить на сковороде по 10-15 минут с каждой стороны. Добавить немного воды, накрыть крышкой и готовить на медленном огне ещё 15 минут. Готовое блюдо сбрызнуть лимонным соком, подавать с майонезом и горчицей.
Идеальное дополнение с горячему — лёгкий салат. «Клопс» подобрал два солёных рецепта и один сладкий на десерт.