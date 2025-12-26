16:13

Минпромторг намерен изменить работу механизма параллельного импорта

Минпромторг РФ намерен изменить механизм параллельного импорта. Об этом сообщает РИА Новости

В частности, министерство хочет иначе формировать список товаров, которые ввозят в страну без разрешения производителя. «Помимо кода ТН ВЭД ЕАЭС и средства индивидуализации, в перечне предлагается учитывать номера регистрации в госреестре товарных знаков. Это позволит распространить параллельный импорт, к примеру, на графические или комбинированные товарные знаки», — пояснили в Минпромторге. 

Уточняется, что параллельный импорт ввели в качестве временной антикризисной меры, поэтому его дальнейшее применение будет зависеть от российской промышленности и восстановления дистрибуции. 

В сентябре Минпромторг поддержал продление параллельного импорта на 2026 год.

