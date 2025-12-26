Психолог назвал самые распространённые ошибки родителей при выборе подарков на Новый год детям

ВКонтакте

При выборе новогоднего подарка для ребёнка важно учитывать его желания и возраст. Об этом психолог Евгения Тихомирова рассказала «Клопс».

«Не стоит дарить малышу домашних животных, если он к этому не готов. Котёнок, щенок, хомяк и даже рыбка — это ответственность, а не игрушка, к этому надо подходить серьёзно. Если семья и сам ребёнок не могут взять на себя такую ношу, сюрприз обернётся стрессом для всех», — предупредила психолог.

Евгения Тихомирова также не советует дарить игрушечное оружие, фигурки монстров и другие агрессивные вещи, так как они могут снизить уровень эмпатии. Чёрный список пополнила гора сладостей, которые могут привести к кариесу, расстройствам пищеварения и аллергии.

Ещё одна ошибка взрослых — игрушки не по возрасту, например, слишком сложные гаджеты или конструкторы с мелкими деталями. Радость от получения такого подарка быстро сменится фрустрацией и разочарованием, потому что полностью взаимодействовать с предметом не получится.