Новогодние риски: какие продукты не должны оказаться на праздничном столе

Новогоднее застолье — это время пробовать новое и побаловать себя деликатесами. Но в погоне за яркими впечатлениями легко переступить грань между гастрономическим приключением и серьёзным риском для здоровья. За праздничным столом нас могут подстерегать опасности — от экзотических новинок до привычных, но коварных блюд. Об этом пишет News.ru.

Ключевую опасность несут экзотические продукты, незнакомые нашему организму. Настоящим «русской рулеткой» является японская рыба фугу, содержащая смертельный яд, от которого нет противоядия. Морепродукты, такие как устрицы и моллюски из тёплых морей, при недостаточной обработке могут стать источником тяжёлых отравлений и инфекций. Даже тропические фрукты (личи, дуриан) у неподготовленного человека способны спровоцировать сильнейшие аллергические реакции и пищевые расстройства.

Однако угроза кроется не только в заморских диковинках. Гораздо чаще подрывают здоровье привычные, но неправильно употребляемые продукты. Главными врагами праздничного пищеварения становятся комбинации жирного, жареного, копчёного и острого под обильной «заливкой» из алкоголя. Такие сочетания создают экстремальную нагрузку на печень, поджелудочную железу и желудок, приводя к обострению хронических заболеваний.

Особую опасность представляют блюда-тяжеловесы: салаты с избытком майонеза, жирные мясные нарезки, копчёности. В большом количестве они превращают праздник в испытание для организма, последствия которого — тяжесть, изжога, несварение — ощущаются уже на следующее утро.

Залогом безопасного праздника остаётся умеренность и осознанный выбор. Стоит сделать ставку на лёгкие гарниры, свежие овощи, нежирные сорта мяса и рыбы, а также пить достаточно воды. Помните: истинное удовольствие от застолья — это бодрость и хорошее самочувствие утром, а не срочный визит к врачу.