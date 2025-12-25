11:16

Российские суды стали отменять решения по «схеме Долиной»

Российские суды стали отменять решения по «схеме Долиной» и отказывать бывшим владельцам в возврате квартир, проданных под влиянием мошенников. Об этом пишут «Известия» в четверг, 25 декабря. 

Одним из первых такое решение принял апелляционный суд в Кисловодске. Сначала он аннулировал сделку купли-продажи, однако в марте 2025 года покупательница спорного жилья подала кассационную жалобу. В итоге 22 декабря суд отменил решение, а право собственности оставили за покупателем.

Эксперты отмечают, что случаи, когда пенсионеры продают свои квартиры, а потом заявляют, что их якобы обманули, участились. Специалисты также считают, что после «дела Долиной» суды будут внимательнее относиться к доводам продавцов о том, что они были введены в заблуждение и не понимали, что делают.

В Совфеде предложили оценить компетентность судей, которые «допустили экстравагантное толкование» законов в деле Ларисы Долиной.

Скандал вокруг недвижимости певицы Ларисы Долиной
