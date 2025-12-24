Ларису Долину позвали на музыкальные программы, которые покажут по главным телеканалам в Новый год

ВКонтакте

Ларису Долину позвали на новогодние музыкальные программы на главных федеральных телеканалах. Об этом сообщает ТАСС.

Выступления певицы можно будет увидеть 1 января в 13:55 на большом праздничном концерте «Наш Новый год» по Первому каналу. Вместе с Еленой Север она исполнит песню «Мимо». Кроме того, Долину покажут в шоу «Песня года» на «России». Там же зрители увидят Григория Лепса и Artik & Asti.