Сервис по отслеживанию самолётов Flightradar показал маршрут саней Санта-Клауса (карта)

Сервис по отслеживанию самолётов Flightradar показал маршрут саней Санта-Клауса (карта) - Новости Калининграда | Иллюстрация: скриншот сервиса Flightradar24
Иллюстрация: скриншот сервиса Flightradar24

Международный сервис по отслеживанию авиаполётов Flightradar показал маршрут саней Санта-Клауса. Информация появилась на онлайн-карте

Транспортное средство возрастом 1 755 лет вылетело из Северного полюса рано утром 24 декабря. К 11:45 Санта-Клаус уже держал путь из Японии в Тайвань. За его полётом одновременно наблюдает более 78 тысяч человек, что сделало его самым отслеживаемым в мире. 

В поле «регистрация» у рейса R3DN053 написан лишь традиционный смех волшебника: «HO-HO-HO». Скорость саней составляет 2 676 узлов, то есть 4 955 км/ч. 

«Мы используем для отслеживания наземную и спутниковую системы ADS-B. К счастью, Санта смог расширить зону действия своего транспондера, используя оленьи рога в качестве дополнительной антенны», — говорится на сайте Flightradar. 

Российская авиакомпания пообещала перевезти пассажиров в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек за один рубль.

Новый год 2026
