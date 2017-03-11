Особенности системы озеленения, садоводства и ландшафтного дизайна Кёнигсберга. Часть №2. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

В первой части статьи мы уже познакомили вас с историей и некоторыми особенностями озеленения Кёнигсберга. Сегодня мы продолжаем рассказ о формировании "Зеленого пояса Кёнигсберга" и предметно расскажем о парках, а также о их послевоенной судьбе. Также мы затронем современные проблемы озеленения Калининграда.

Королевский сад (Königs-Garten)

Первым делом стоит познакомить вас с Королевским садом Кёнигсберга. Этот старейший городской парк носил название Королевский сад (Königs-Garten) и был заложен в 1509 году по указу великого магистра Саксен-Майссена севернее Королевского замка. От него до сада была проложена отдельная дорожка, которая вела в охотничий массив, что был разбит неподалёку. В самом парке росли не только старые вековые деревья, он ещё использовался как место, где активно культивировались овощи, являясь ещё и садом-огородом. Была у парка и своя достопримечательность — речь идёт о многовековой липе. Однако зимой 1709 года из-за сильных морозов это дерево погибло. В 1731 году на территории Королевского сада была организована площадь, на которой стали проводиться военные парады и строевые учения, и одновременно начато строительство гарнизонной церкви. Однако прусский король Фридрих II (Friedrich II) своим указом эту стройку остановил, чтобы не дать парку превратиться в плац для отработки пешего шага солдатами. В 1790 году на южной стороне сада было начато строительство одноэтажного королевского дома, а в 1791 году были окончательно расчищены остатки недостроенной церкви, на место которой был построен манеж. В 1806 году в восточной части парка был заложен памятный камень под строительство будущего Городского театра (Stadttheater) на Theaterplatz (ныне район двора по улице Университетская, 4–10), который открылся на этом месте спустя два года после этого. В 1809 году король Фридрих II подарил Королевский сад городу в безвозмездное пользование с обязательством, что он более уже никогда не будет видоизменяться. В 1844 году на территории Королевского сада была организована Парадная площадь (Paradeplatz) и открыто только что построенное здание Кёнигсбергского университета. Спустя семь лет, 3 августа 1851 года, в Королевском парке был открыт конный памятник Фридриху Вильгельму III. Он имел высоту в 11 метров, а его вес составлял 12,5 тонны. В 1863 году было снесено здание манежа, а два года спустя площадь заново облагородили и озеленили. На ней были посажены каштановые и липовые аллеи, созданы газоны в английском стиле и высажены красивые кусты сирени. В 1930 году через всё протяжение Парадной площади (Paradeplatz) было проложено трамвайное полотно, для чего городским властям пришлось вырубить всю каштановую аллею, которая много лет украшала Королевский сад и саму площадь. Такова богатая и интересная история самого старого городского парка Кёнигсберга, от которого в наши дни ничего не осталось и чьё место сейчас занимают хрущёвки по адресу Ленинский проспект 71а–77в…

Парк Сатургуса (Saturgus-Garten)

Второй парк, о котором стоит отдельно рассказать, был парк, носивший название парк Сатургуса (Saturgus-Garten). Он был основан в 1753 году и принадлежал кёнигсбергскому купцу Фридриху Сатургусу (Friedrich Saturgus), который унаследовал его от своей матери. Территорией современного расположения парка является двор дома по улице Красноярской, 2–14, за СК "Юность", в районе Музея Мирового океана. На территории своего парка его владелец выстроил дом и создал единственный в своём роде ландшафтный парк с различными фигурами из мрамора в стиле рококо, красивой кованной изгородью с оригинальной ковкой её отдельных элементов, целым зелёным лабиринтом, красивыми ажурными фонтанами и специальной системой его отдельного водообеспечения. После смерти Сатургуса в 1754 году его племянники и наследники продолжили дело своего дяди и организовали в доме на территории парка отдельный музей естественной природы, хранителем которого в 1766 году был сам Иммануил Кант (Immanuel Kant). Сам сад был знаменит своей богатой оранжерей, отдельными птичником и зверинцем и маленькой кунсткамерой, расположенной в музейном домике. В самом музее горожане могли любоваться богатой коллекцией различных минералов, окаменелостей, морских раковин, чучел различных животных и крупными экземплярами янтаря с окаменелыми насекомыми внутри. Небывалую красоту сада также подчёркивало огромное количество различных цветов и кустарников, что росли на его территории. Эти кусты были аккуратно острижены и представляли собою витиеватый зелёный лабиринт, по которому любили гулять и прятаться гости парка. Всё это великолепие дополнялось небольшими фонтанами, что были расположены по всему периметру парка. В 1784 году музей естественной природы был выставлен на аукцион, и его часть была продана с молотка, став основой экспозиции зоологического музея Кёнигсберга. В 1803 году после городского пожара сад полностью выгорел и был навсегда утрачен из ландшафтного облика города.

Ботанический сад Альбертины (Botanischer Garten Albertina)

Об истории сада и его судьбе я уже рассказывал вам в первой части нашей статьи. Однако хочется немного дополнить повествование некоторыми интересными фактами, что не были мною там упомянуты. Изначально все зелёные насаждения располагались в саду без чёткой систематики и логистики. Пока в 1812 году директором сада, профессором и доктором Францем Эйссенхардтом (Franz Eyssenhardt), не был составлен полный список зелёных насаждений, которые должны были быть куплены и посажены на его территории. Эту концепцию удалось воплотить в жизнь, и в итоге парк стал насчитывать 2 367 различных видов растений и кустарников. После чего данная коллекция ежегодно пополнялась всё новыми и новыми экземплярами. Менялись директора сада, и каждый вносил вклад в его развитие. Спустя время директором Ботанического сада Альбертины был назначен профессор ботаники и врач Эрнст Майер (Ernst Meyer), которому удалось придать саду новый, поистине сказочный облик. А при следующем директоре сада, профессоре Каспари (Caspari), его площадь увеличилась до 7,5 гектара, после чего сад стал одним из крупнейших в Кёнигсберге. Каспари построил отдельную оранжерею и теплицу для теплолюбивых тропических растений, чем заметно видоизменил общий ландшафтный дизайн самого сада. Спустя время новым директором Ботанического сада назначается ботаник и профессор Альбертины — Христиан Люрсен (Christian Luerssen). При нём недалеко от сада были сооружены университетские фармакологическая и химическая лаборатории, в центре сада организован пруд с фонтаном — на маленьком островке в его центре. Следующий директор сада, доктор и ботаник Карл Мец (Carl Mez), проводит широкомасштабную реорганизацию парка и его видоизменение. В нём появляется свой альпинарий (участок сада или парка в виде каменистой горки, на которой высажены горные растения), к югу от пруда была вырыта яма под небольшой пруд, песчаные берега которого были обсажены специальными водными растениями. Созданный в итоге ландшафт поражал воображение гулявших по нему горожан. Это был настоящий оазис посреди шума городской жизни.

Ботанический сад Альбертины также служил базой для научных исследований учёных и студентов факультета ботаники. Для этого в нём были высажены такие уникальные растения, как орех Зибольда, гинкго двулопастный, багряник японский, буки, птицемлечник, красный каштан, лапина кавказская и многие другие диковинные и редкие растения. В оранжереях сада ежегодно цвели и плодоносили веерная и финиковая пальмы, а также многочисленные и разнообразные кактусы. Однако война внесла своё слово в чудесную и размеренную жизнь сада. Она нанесла непоправимый ущерб собранным в нём коллекционным растениям и оранжереям, однако большую часть всё-таки удалось сохранить и после неё. После войны, в 1951 году, территория бывшего Ботанического сада Альбертины была передана городскому Союзу юных натуралистов. В 1965 году сад был объявлен памятником природы, представляя собою большую научную и историческую ценность. Сейчас на территории бывшего ботанического сада создан Калининградский областной эколого-биологический центр. Его общая современная площадь составляет 3 гектара. Он представляет собою дендропарк ландшафтного стиля с небольшим прудом в его центральной части. Нынешнее число растений, что сейчас произрастают в саду, насчитывает около 50 видов. Здесь и по сей день регулярно плодоносит тот самый гинкго, что внесён в Международную красную книгу. Из растений Красной книги России на территории сада произрастают такие виды, как орех айлантолистный, виноград девичий и венгерская сирень. Из растений Красной книги Прибалтики произрастает бук лесной. Из редких экзотических растений на территории парка находятся багрянолистник японский, амурский бархат, сирень Звягинцева, бундук канадский и сосна Веймутова. Из редких декоративных древесных растений стоит отметить акацию однолистную, клён серебристый и клён разрезнолистный. Сейчас Калининградский областной эколого-биологический центр активно работает над сохранением и преумножением былого наследия Ботанического сада Альбертины и ждёт горожан на экскурсии по своей территории. А на его территории также действует областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма.

Зоологический сад Кёнигсбергского зоопарка (Zoologischer Garten Königsberg Tiergarten)

Кёнигсбергский зоопарк был основан 21 мая 1896 года аптекарем Германом Клаассом (Hermann Claaß), который впоследствии стал его первым директором, и его другом Гехаймратом Куннелем (Geheimrat Kynnell). Первоначальный фонд животных зоопарка начал формироваться самими жителями Кёнигсберга. Богатые и зажиточные горожане дарили ему своих животных, которых привозили из других стран. Также на их добровольные пожертвования у города была выкуплена территория Хуфенского парка с находящимися в нём зданиями: выставочным и концертным залами и наблюдательной вышкой. Строительство самого зоопарка заняло всего один год. В июне 1896 года немецкая фирма "Хагенбек" привезла во вновь отстроенный зоопарк первых животных. Параллельно с открытием зоопарка на его территории состоялось открытие Зоологического сада. Его основатели настаивали на том, чтобы это был именно отдельный зоосад, а не обычный сад в зоопарке, поскольку это предполагало инновационную концепцию, не применявшуюся до этого почти нигде в мире. Герман Клаасс был назначен сначала его техническим руководителем, а спустя год, в 1897 году, — его директором. Он смог создать для животных условия, максимально приближенные к живой природе, после чего Кёнигсбергский зоопарк вместе с зоосадом очень быстро стали одними из лучших в довоенной Европе. Этому способствовало отсутствие высоких ограждений и заборов у большинства павильонов и вольеров с дикими животными. Ко дню открытия зоопарка в нём уже насчитывалось 893 экземпляра животных 262 видов. Помимо своего основного назначения, зоопарк выполнял функцию выставочного центра — на его территории постоянно проходили различные выставки, концерты и создавалась своя дендрологическая коллекция.

Уже в начале XX века дендрологической коллекции Зоологического сада Кёнигсбергского зоопарка мог бы позавидовать любой аналогичный парк Европы. При этом деревья, цветы и кустарники, что произрастали в нём, служили не только для оформления самих вольеров для животных, но и для планировки ландшафтов его огромной территории. В центре зоосада шла длинная дубовая аллея, которая начиналась от центрального входа и шла до Hermannallee (ныне улица Чайковского). Часть этой аллеи сохранилась до наших дней, и её можно наблюдать вдоль вольера жирафов. Со стороны Hermannallee (ныне улица Чайковского), где были расположены теннисные корты, находились красивые аллеи лип и грабов. Они тоже частично сохранились на протяжении от "Пингвинника" до "Деревни" и напротив площадки "Непоседа".

Отдельно стоит сказать пару слов о послевоенной судьбе Зоологического сада Кёнигсбергского зоопарка. 7 июля 1988 года он был признан памятником культуры, а его площадь составляла внушительные 7 гектаров от 17,5 гектара всей площади зоопарка. До наших дней, помимо дубов, лип и грабов, дожили и такие патриархи, как гинкго двулопастный — ровесник динозавров (растёт у центрального входа в зоопарк), тис ягодный (растёт напротив вольера медведей), занесённый в Красную книгу Калининградской области, и, конечно, бук лесной краснолистный (растёт у вольера белоплечих орланов). Поговаривают, что этому дереву уже порядка двухсот лет. Сам дендрарий зоопарка в нынешнем виде сохранил лишь отдельные экземпляры старых деревьев: тополь Вильсона, дуб крупноплодный, дуб крупнопыльниковый, лиственницу европейскую, плакучую берёзу Юнга, клён серебристый Виери. Позднее он был дополнен другими уникальными видами: тисом ягодным, псевдотсугой, туей и сумахом. Кроме того, здесь растут два плакучих бука и бук пурпурнолистный. Средний возраст этих деревьев в зоопарке — от 90 до 120 лет. Аллейные и единичные посадки деревьев сформированы таким образом, что в парке имеются зоны сплошной тени, резко переходящие в открытые, освещённые солнцем пространства.

Самое красивое время в зоопарке — апрель и май. Практически одновременно зацветают магнолии, сакура Канзан, сакура Кику-шидара и Аманогава, краснолистная яблоня Роялти и рододендроны. Чуть позже зацветает японская азалия и бобовник Золотой дождь. На смену весеннему буйству красок приходит зелёное сочное великолепие лета. Затем в зоопарке наступает время золота и багрянца. Отдельные особо настырные и жизнелюбивые представители растительного царства умудряются цвести даже в самое, казалось бы, неподходящее время. Например, рододендрон Смирнова часто выпускает свои роскошные розовые цветы в середине ноября, а в конце сентября второй раз за сезон цветёт магнолия.

Городское садоводство Кёнигсберга (Stadtgärtnerei Königsberg)

Данный парк Кёнигсберга был основан в 1904 году профессором и заведующим кафедрой высших растений и систематики Альбертины Паулем Кебером (Paul Keber). Изначально он был задуман как городской сад общества садоводов-любителей. Пауль Кебер, впоследствии ставший его директором, пригласил к себе в помощники инспектора-садовода Бульца (Bulz). Общая площадь самого сада на то время составляла внушительные 25 гектаров. Изначально местная парковая почва представляла собою тяжёлый сплошной пласт суглинка, который был не лучшей почвой для растений. Но спустя некоторое время в заболоченной низине парка был обнаружен торф, который стали тут добывать и использовать в качестве удобрения. Впоследствии образовался небольшой карьер от добычи торфа, который потом стал основанием будущего пакового пруда. Многие знаменитые городские флористы и садоводы оттачивали своё мастерство именно в этом городском саду, выращивая в нём растения, которые потом высаживали в городскую среду, превращая Кёнигсберг в цветущий рай. Сад Кебера наподобие старейших ботанических садов Европы служил учебной базой для студентов Альбертины. Он снабжал школы города растениями для занятий по ботанике и играл важную роль в популяризации растений. Посетители парка могли свободно ознакомиться не только с его дендрологической коллекцией, но и с коллекцией овощных, технических, лекарственных и цветочных культур. Также на территории садоводства находились отдельные теплицы и оранжерейный комплекс. В память о заслугах учёного, возглавлявшего ботанический сад со дня его основания по 1919 год, на его территории установлена мемориальная плита, которая до сих пор находится на территории современного Ботанического сада БФУ имени И. Канта, расположенного на улице Лесной.

Во время войны парк пострадал от авианалётов английской авиации 1944 года и штурма города советскими войсками в 1945 году, были уничтожены почти все оранжереи и другие хозяйственные парковые постройки. После Второй мировой войны постановлением Совета Министров СССР от 4 октября 1948 года на месте бывшего Городского садоводства Кёнигсберга была организована Калининградская научно-исследовательская станция зелёного строительства. Она напрямую подчинялась Академии коммунального хозяйства им. А.Д. Памфилова и работала на правах научно-исследовательского института. В 1948 году в восстанавливаемом парке были построены новые теплицы, восстановлены оранжереи, проведена санитарная рубка поваленных и больных деревьев, очищено дно пруда и обновлена его ландшафтная планировка. Также были проведены работы по описанию и учёту всего декоративного фонда сада, осуществлена работа по определению названий растений. Однако 3 февраля 1956 года научно-исследовательская станция зелёного строительства была ликвидирована. На её базе 14 февраля 1956 года был создан областной питомник зелёного хозяйства с подчинением отделу коммунального хозяйства городского облисполкома. Он являлся производственным хозяйством по выращиванию древесно-кустарниковых пород и цветочных культур, утратив функцию научно-исследовательской работы. Первые тропические и субтропические растения были привезены сад в 1959 году из Главного ботанического сада города Москвы. В дальнейшем коллекция сада уже пополнялась видами, выращенными из семян, полученных из других ботанических садов страны, за счёт черенков и укоренённых растений, подаренных цветоводами-любителями и привезённых ими из командировок в другие страны. Хорошо знакомый всем нам Ботанический сад был создан в Калининграде 14 ноября 1957 года в связи с реорганизацией областного питомника зелёного хозяйства. Спустя десять лет сад был передан Калининградскому государственному университету и по сей день является его научным подразделением. По данным на 1985 год, в саду насчитывалось около 700 видов деревьев и кустарников из разных регионов мира.

В настоящее время Ботанический сад выполняет функцию научного подразделения кафедры биоэкологии и биоразнообразия БФУ имени И. Канта, являясь учебной базой для его студентов и студентов других учебных заведений города. Его общая площадь составляет 13,7 гектара, из которых сам дендрарий занимает 8,5 гектара, а дендрологический питомник древесных растений — 0,5 гектара. Остальная территория приходится на оранжереи, парники, пруд и подсобные помещения. Коллекционный фонд Ботанического сада сейчас насчитывает более 3 000 таксонов (конкретных групп растений, объединённых на разном уровне). Это группы травянистых и древесных растений, растений открытого грунта и оранжерейных растений. Коллекция теплолюбивых растений размещена в 6 оранжереях общей площадью около 800 м². Сад также насчитывает четыре экспозиционных отделения: тропическое, субтропическое, пальмовое и суккулентов. В Красные книги различного ранга (России, стран Балтии и области) занесены 39 видов древесных растений, произрастающих на территории Ботанического сада. Каждый год в нём проводятся более 200 обзорных и тематических экскурсий, а сам он поддерживает деловые контакты с 200 другим садами различных стран мира.

Парк Южный (Südpark)

Парк был устроен ландшафтным архитектором Эрнестом Шнайдером в начале XX века на месте старых городских вальных укреплений, сооружённых тут в середине XIX века. Оборонительные вальные укрепления, утратившие своё значение, были обсажены ценными породами деревьев. Деревья высаживались группами вдоль дорожек, преобладающие породы — каштан, дуб, клён, вяз, граб, ива и пихта. Но основное пространство парка составили открытые поляны и лужайки. Парк занимал территорию около 100 гектаров. На его территории располагались фортификационные сооружения Хабербергского фронта: Фридландские ворота, Фридландский и Хабербергский равелины. Гордостью парка являлись его водные объекты. Они включали в себя два озера и пять крепостных рвов вдоль укреплений, соединённых между собой. В настоящее время в самом парке из них осталось всего три искусственных пруда, соединённых единой системой водообмена с рекой Преголей. В 1927 году на пруду рядом с Фридландскими воротами была построена купальня с лодочной станцией, вышкой для ныряния и дорожками (теперь там находится дирекция парка). С момента своего основания в 1927 году парк назывался Южным парком, но в 1938 году после прихода к власти нацистов был переименован в Парк Хорста Весселя (Horst Wessel). Отдельной строкою в жизни парка были спортивные мероприятия. Для этих нужд был специально построен стадион у Фридландских ворот (Sportplatz am Friedländer Tor). Во время прихода к власти национал-социалистов на этом стадионе проходили соревнования молодёжной организации НСДАП (Hitlerjugend) и организовывались патриотические митинги. Вторым значимым событием в жизни парка было строительство концертно-спортивного комплекса "Восточная Пруссия" (Ostpreußen-Halle) на 6 тысяч зрителей. В нём располагался закрытый ледовый каток с системой морозильных камер (что-то невообразимое на то время). После войны это здание не сохранилось, а его морозильные агрегаты были перевезены в Москву для создания там первого катка с искусственным льдом.

После Второй мировой войны парк получил неофициальное название "Матросский", так как рядом с парком, в равелине Хаберберг (Haberberg), располагались склады, охранявшиеся военнослужащими Балтийского флота. С 1957 по 2008 год парк носил название "Парк культуры и отдыха имени 40-летия ВЛКСМ". В центре парка в 1988 году на месте бывшего памятника Хорсту Весселю был установлен памятный знак героям-комсомольцам, погибшим при штурме Кёнигсберга (скульпторы — А.Н. Костанов и Л.Г. Пономарёва). В советские времена площадь парка сократилась до 54 гектаров. Его аллеи были украшены гипсовыми скульптурами, которые по непонятным мне причинам были убраны в 1970-е годы. Однако осколки немецкого наследия ещё живут в нём: речь идёт о немецкой скульптуре оленя, беседке на одном из его прудов и подвесном мостике. В настоящее время в парке проводятся работы по его благоустройству, хотя и очень медленными темпами.

Послевоенная судьба зелёного пояса Кёнигсберга

С высоты птичьего полёта современный Калининград до сих пор представляет собою почти сплошной зелёный ковёр. Городские парки летом утопают в зелени, имея большое разнообразие видовых форм зелёных насаждений. Давайте немного подробнее остановимся на особенностях современного озеленения Калининграда. Оно включает два вида озеленения: различные виды искусственных насаждений, такие как скверы, парки, бульвары, сады, и естественные насаждения: лесопарки и городские леса. На данный момент в городе Калининграде насчитывается около 262 га ухоженных зелёных насаждений, которые можно отнести к зелёным насаждениям общего пользования. Городские парки являются наиболее распространённой формой общественных зелёных насаждений и представляют собой хорошо сохранившиеся целые исторические ландшафтно-архитектурные комплексы. Их суммарная площадь составляет 101,3 гектара от всей городской площади.

В 1965 году городскими властями была проведена инвентаризация и учёт всех наиболее ценных парков, расположенных на территории города и области. В итоге на городской учёт было поставлено 17 парков. Три из них расположены в Калининграде: это дендрарий городской экологической станции, дендрарий Калининградского зоопарка и полузаброшенный парк на территории бывшей Восточно-Прусской выставки. На 1970 год на каждого жителя Калининградской области приходились уже рекордные 100 кв. метров зелёных насаждений. В 1985 году прошла вторая инвентаризация и учёт зелёных насаждений города. По её результатам на городской учёт зелёных зон города были поставлены 61 природная зона и 2 городских парка. Речь идёт о дендрариях станции юных натуралистов и Калининградского зоопарка. Спустя три года, в 1988 году, была проведена новая переоценка зелёных насаждений Калининградской области. На новый учёт были поставлены 23 парка, подлежащих государственной охране: 6 из них располагались в самом Калининграде. Речь идёт о дендрариях станции юных натуралистов и Калининградского зоопарка, парке ЦПКИО "Центральный" (он же парк им. Калинина), парке "Южный" (он же им. 40-летия ВЛКСМ), Ботаническом саде БФУ им. И. Канта и парке скульптур на острове Канта.

По предоставленным данным университета КГУ на 1990 год, на одного городского жителя приходилось уже 19,8 кв. метра зелёных насаждений общего пользования. Общепринятый же показатель составляет не менее 20 кв. метров на одного жителя. Налицо уже тогда явная тенденция на уменьшение зелёных зон города — правда, тогда она носила скорее эпизодический характер. Что будет потом — все вы уже прекрасно знаете и видите…

На данный момент городская парковая растительность в основном представлена древесными породами, количество кустарников заметно уменьшилось. В основном преобладают широколиственные породы, такие как каштан конский, клён, липа, берёза, тополь и дуб. Иногда встречаются ясень и бук. Их средний возраст составляет от 2 до 80 лет. Если говорить о хвойных деревьях, то в парках и уличных посадках они встречаются редко, составляя всего 7% от общего числа городских насаждений. Их основные представители — лиственница, ель голубая и обыкновенная. В последнее десятилетие в Калининграде наметилась упорная тенденция стихийности в озеленении города, городскими властями в основном используются случайно подобранные породы деревьев и кустарников (клён, тополь и каштан), что ведёт к обеднению видового состава зелёной городской среды. Сейчас в Калининграде насчитывается 88 скверов с облагороженными газонами и цветниками, которые занимают площадь в 58,3 гектара. Их видовое разнообразие различно и неоднородно. Основной упор видового многообразия городских скверов сделан на лиственные породы (на них приходится 89% зелёных насаждений) и на хвойные породы (их доля составляет 11% от общего количества древесно-кустарниковых насаждений).

Современное положение дел с озеленением в городе Калининграде

Отдельной строкой следует отметить тот приятный факт, что последнее десятилетие в начале весны основной упор городскими властями делается на облагораживание клумб и зон активного отдыха горожан. Для этих целей из городского бюджета выделяются немалые деньги, которые идут на покупку саженцев цветов и декоративных кустарников для городских клумб, а также санитарную вырубку поваленных деревьев в парках. После чего в мае-июне наш город начинает переливаться всеми цветами радуги от обилия красивых цветов и клумб в центре города. Это радует глаз как самих горожан, так и гостей нашего любимого города. Что находит отражение в путеводителях и очерках туристов после посещения ими нашего Калининграда. Большинство из них особенно отмечают красивые и ухоженные городские скверы, цветники и клумбы, аллеи из цветущих каштанов. Всё это создаёт у них ощущение неординарности нашего города, обилия в нём деревьев и зелени. Разность контрастов настолько велика и разительна, что жители Омска или Иркутска даже говорили мне, что у них складывается впечатление, что они попали в город-парк. Мы же с вами, кто родился или живёт в области уже много десятилетий, не так живо и эмоционально реагируем на зелёное наследие времён Кёнигсберга, принимая его за должное. Как говорится, чтобы начать видеть разительную разницу, достаточно приехать на пару дней в любой город средней полосы России или за Урал, и вам сразу всё станет понятно. Так что не ценить то, что имеет наш город в плане зелёных насаждений, лично я считаю преступлением.

Другой вопрос, как городские власти относятся к данному вопросу. А как показывает последнее время, относятся они к данному вопросу по-разному. С одной стороны, немало делается для облагораживания городской среды и разбития новых парков и скверов. С другой же — город активно застраивается, в угоду чему идут как раз-таки зелёные массивы, порою даже с вековыми деревьями редких видов. За последние 10–15 лет город потерял часть своего зелёного убранства, на его месте, как грибы, возникают торговые центры и новые элитные многоэтажки. Доходит даже до того, что в рекреационных зонах и близ городских водоёмов идёт активная жилищная застройка, которая угрожает как экосистемам, что располагаются на данных участках, так и уменьшением их видового состава. Немаловажно упомянуть и о том чистом воздухе, что способны вырабатывать деревья. Не буду углубляться в биологию, так как о процессах фотосинтеза каждый из вас знает достаточно, но факт, что городские насаждения активно поглощают углекислый газ из городского воздуха, неоспоримый плюс. Особенно это стало актуально при неконтролируемом росте за последние 20 лет числа автотранспорта в городе. Зелёные зоны жизненно необходимы городу — это его лёгкие и фильтр, который делает городской воздух чистым и свежим. Сегодня знаменитый зелёный пояс Кёнигсберга находится в большой опасности, если не предпринять срочных мер по его сохранению и поддержанию в надлежащем виде, мы рискуем получить через 15–20 лет экологическую катастрофу сродни той, что сейчас есть в таких городах, как, например, Челябинск или Магнитогорск. Но там, как вы все знаете, загрязнителем городского воздуха являются крупные градообразующие предприятия. У нас в городе их нет, зато есть по 2–3 машины на каждую семью и тотальная лень ходить пешком до ближайшего магазина, ведь удобнее проехать до него с ветерком и под музыку (сарказм от автора). Всё в наших с вами руках, нам с вами жить в нашем любимом Калининграде, жить в нём и нашим детям, и их детям. Но чтобы всё это заработало, без поддержки городских властей и их правильной политики городу не обойтись. Нужна новая программа по озеленению города, в которой был бы чётко разработан план по её реализации и строгом запрете жилищного строительства вблизи всех зелёных зон. Пока же всё это больше похоже на утопию, а активная застройка в последние десять лет ещё больше в этом нас с вами убеждает. Закончить же мои размышления о современном положении дел по озеленению города хочется знаменитой перефразированной фразой Николая Старостина (советского футболиста и тренера): "Надо любить Калининград в СЕБЕ, а не СЕБЯ в Калининграде".