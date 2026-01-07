Пиф и Лира: Елка на воде

Расписание
|
7 января
среда
|11:00
|
Дворец спорта "Юность"
|
7 января
среда
|14:00
|
Дворец спорта "Юность"
|
7 января
среда
|17:00
|
Дворец спорта "Юность"
|
8 января
четверг
|11:00
|
Дворец спорта "Юность"
|
8 января
четверг
|14:00
|
Дворец спорта "Юность"
О событии
Уникальная для Калининграда новогодняя сказка возвращается
Новогоднее водно-акробатическое шоу для всей семьи «Пиф и Лира: Ёлка на воде» перенесёт зрителей в подводный мир Балтики, где добро и волшебство живут среди янтарных огней. На этот раз герои спускаются под воду, чтобы зажечь главную ёлку Нового года — прямо на воде! Вас ждут невероятные акробатические номера, синхронистки, прыгуны с вышек и флайбордисты, парящие над поверхностью бассейна. Всё это с магией воды, которая превращается в сцену.
В основе спектакля — доброта, любовь и взаимопомощь. Пиф и Лира показывают, что сила семьи и дружбы способна творить настоящие чудеса.
Это не просто спектакль — это приключение, где каждый зритель будто сам ныряет в сказку. Волшебство технологий, масштабная сценография, талантливые артисты, яркие костюмы и уютная атмосфера семьи сделают впечатления незабываемым. Здесь рождается Новый год и это то самое место, где взрослые снова верят в чудеса, а дети видят, что волшебство рядом.
Дети до 3 лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного места c подтверждающим возраст документом, с 3 лет – полный билет.
Обращаем внимание, что Сектор Е с ограниченной видимостью. Можно наблюдать живое действие в чаше бассейна, но вышки частично перекрывают сцену и проекции на декорациях не видны. Однако открывается отличный обзор на вышки прыгунов. На билеты сектора Е действуют специальные цены