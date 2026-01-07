Театр
Пиф и Лира: Елка на воде

Пиф и Лира: Елка на воде

Отдохнуть компанией Сходить с детьми Культурный отдых Новый год
0+
Купить билет без комиссии
Пиф и Лира: Елка на воде
Продолжительность: 55 минут без антракта

Расписание

7 января
среда
11:00
Дворец спорта "Юность"
Купить билет
7 января
среда
14:00
Дворец спорта "Юность"
Купить билет
7 января
среда
17:00
Дворец спорта "Юность"
Купить билет
8 января
четверг
11:00
Дворец спорта "Юность"
Купить билет
8 января
четверг
14:00
Дворец спорта "Юность"
Купить билет

О событии

Уникальная для Калининграда новогодняя сказка возвращается

Новогоднее водно-акробатическое шоу для всей семьи «Пиф и Лира: Ёлка на воде» перенесёт зрителей в подводный мир Балтики, где добро и волшебство живут среди янтарных огней. На этот раз герои спускаются под воду, чтобы зажечь главную ёлку Нового года — прямо на воде! Вас ждут невероятные акробатические номера, синхронистки, прыгуны с вышек и флайбордисты, парящие над поверхностью бассейна. Всё это с магией воды, которая превращается в сцену.

В основе спектакля — доброта, любовь и взаимопомощь. Пиф и Лира показывают, что сила семьи и дружбы способна творить настоящие чудеса. 

Это не просто спектакль — это приключение, где каждый зритель будто сам ныряет в сказку. Волшебство технологий, масштабная сценография, талантливые артисты, яркие костюмы и уютная атмосфера семьи сделают впечатления незабываемым. Здесь рождается Новый год  и это то самое место, где взрослые снова верят в чудеса, а дети видят, что волшебство рядом.

Дети до 3 лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного места c подтверждающим возраст документом, с 3 лет – полный билет.

Обращаем внимание, что Сектор Е с ограниченной видимостью. Можно наблюдать живое действие в чаше бассейна, но вышки частично перекрывают сцену и проекции на декорациях не видны. Однако открывается отличный обзор на вышки прыгунов. На билеты сектора Е действуют специальные цены

Это событие в СМИ

Перед Новым годом в Калининграде покажут потрясающее водно-акробатическое шоу

Перед Новым годом в Калининграде покажут потрясающее водно-акробатическое шоу

Читать →
Синхронистки, акробаты и новогоднее чудо: в Калининграде покажут шоу «Пиф и Лира: ёлка на воде»

Синхронистки, акробаты и новогоднее чудо: в Калининграде покажут шоу «Пиф и Лира: ёлка на воде»

Читать →
Пять новогодних шоу, билеты на которые разбирают уже сейчас

Пять новогодних шоу, билеты на которые разбирают уже сейчас

Читать →
В Калининграде представят новогоднее шоу «Пиф и Лира: ёлка на воде» с акробатами и флайбордистами

В Калининграде представят новогоднее шоу «Пиф и Лира: ёлка на воде» с акробатами и флайбордистами

Читать →