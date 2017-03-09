Особенности системы озеленения, садоводства и ландшафтного дизайна Кёнигсберга. Часть №1. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Калининград всегда носил и носит звание самого зелёного города России. Это наследие досталось нам от Кёнигсберга и его педантичного и бережного отношения к городской среде и её озеленению. Мы расскажем вам об истории озеленения и ландшафтного дизайна Кёнигсберга и некоторых его особенностях, о которых вы вряд ли слышали или читали.

Характерной особенностью нынешних современных городов являются их стремительные темпы развития и увеличения своих границ. Промышленная революция привлекла в них много людей из сельской местности. Именно этот факт всё больше удаляет человека от общения с природой. Городская жизнь меняет многие компоненты природной среды: воздух, почву, зелёные насаждения, ландшафт и водоёмы. Всё это очень важные аспекты улучшения жизни наших горожан, позволяющие качественно повысить уровень их здоровья и комфортного проживания. Сегодня важной задачей парков является создание условий для отдыха горожан, сохранения эстетических качеств парков и проведения важных экологических мероприятий. Одним из самых зелёных городов России до сих пор является наш любимый Калининград. Каждого туриста или гостя, кто впервые приезжает в наш город летом, приятно поражает обилие и многообразие зелени. Всё это — наследие Кёнигсберга, который к началу XX века тоже считался одним из самых зелёных городов всей Германии и Европы. Парки, скверы, городские пруды, тенистые аллеи и обилие цветов — всё это вызывает гордость и радость у калининградцев.

Сейчас же в городе Калининграде стоит острая необходимость сохранить элементы природы в городской черте. Всему виной является крупномасштабная и никем не контролируемая точечная застройка зелёных зон города в последние два десятилетия. Калининград из "города-сада" стал стремительно превращаться в "город-бетон". Гуляя по нашему городу ещё лет 10–15 назад, я мог свободно дышать в нём полной грудью, наслаждаясь приятной тенью каштанов и щебетом птиц. Сейчас же, когда я выхожу на улицу, мой взгляд ловит лишь новые элитные многоэтажки и засилие автотранспорта на улицах. Вам не нужно напоминать, какой вред для города он наносит и как влияет на комфортность проживания в нём. Всё это наводит на меня тоску и уныние, ведь наш город всегда среди остальных городов России имел репутацию самого зелёного города страны. Таковым он пока остаётся, но ещё через каких-то 15–20 лет мы рискуем навсегда потерять всё былое "зелёное наследие" Кёнигсберга.

Историческая справка

Согласно историческим данным, первые сады стали возникать около 5 тысяч лет назад в Месопотамии, когда там в декоративных целях была акклиматизирована пальма. До конца XVII века парки и сады создавались по воле королей, монархов, аристократов и священников. С начала XIX века парки и сады стали разбиваться уже в городской черте. До середины XIX века Кёнигсберг, как вам ни покажется странным, был типично средневековым городом с плотной застройкой городских кварталов и малым количеством зелёных насаждений на его улицах. Город тогда представлял собою один большой город-крепость с большим количеством военных укреплений, окружённых многочисленными рвами и насыпными валами. Город как бы находился в узком кольце, из-за чего зелёными насаждениями приходилось жертвовать в угоду строительству новых зданий. Однако в середине XVI века городская знать сделала первые попытки по созданию зелёных территорий в городской черте. В посаженных городских садах стали выращивать цветы и фрукты, а во время приёмов устраивали пешие прогулки по их территории. Появилась даже традиция — возле каждого богатого дома разбивать сад для летнего отдыха в нём. Город стал быстро развиваться, и появились городские сообщества — ремесленные и торговые гильдии. Это подстегнуло к созданию новых городских пространств — общественных садов, где летом проходили собрания членов корпораций и проводились праздники. Но также были и частные сады, принадлежавшие богатым горожанам.

В XVIII веке большинство этих садов были безвозмездно переданы их хозяевами в собственность Кёнигсберга. Первым из них стал самый старый сад, что тогда существовал в городе, устроенный по правилам регулярного парка, он был назван в честь герцога Альбрехта. Позже он был передан королём городу и получил название Königsgarten (Королевский сад), а весь комплекс был преобразован в Paradeplatz (Парадная площадь) с прекрасным партерным сквером в нём. Приблизительное нынешнее место его расположения — территория сквера перед корпусом БФУ им. И. Канта на улице Университетской, 2. Другими садами, безвозмездно переданными городу благодарными горожанами, были Volksgarten (Народный сад), Münzplatz (Монетная площадь) и восточный участок променада Schloβteich (Замковый пруд). В городских предместьях такими стали парк Luisenwahl (Парк королевы Луизы), Walter-Simon Platz (Площадь Вальтера-Симона) и Tiergarten (Кёнигсбергский зоопарк). В 1875 году в Кёнигсберге впервые была создана организация, отвечавшая за городское озеленение и получившая название "Союз по озеленению города", идейным вдохновителем которого стал врач Фридрих Кессель (Friedrich Kessel). Главной и первостепенной его функцией было превращение города Кёнигсберга из города-крепости в город-сад. Активисты союза восстанавливали и облагораживали старые запущенные парки, высаживая в них новые деревья, предварительно проводя учёт всех зелёных насаждений. Первым был приведён в надлежащий вид старинный Volksgarten (Народный сад). Сам парк был разбит в 1636 году на территории между старым и новым оборонительными валами города, к северу от Ausfalstor (Аусфальских ворот). Ныне это заброшенная территория в районе Гвардейского проспекта и улицы Горной.

Разработка новой городской концепции "Большой город в зелени"

В конце XIX века зелёный пояс Кёнигсберга был ещё не до конца сформирован и представлял собою участки отдельных цветочных клумб на городских площадях и редкие уличные деревья, за которыми не было надлежащего ухода. Однако в конце XIX — начале XX века Кёнигсберг стал активно застраиваться и увеличивать свои территории путём присоединения и застройки его предместий. Старые вальные оборонительные укрепления потеряли своё первоначальное назначение и были разобраны. На их месте по новому плану застройки города были задуманы новые городские парки, пруды, аллеи и фруктовые сады. В начале ХХ века эта идея была успешно воплощена в жизнь во вновь созданных районах города. Тогда уже, на стадии планировки застройки городских кварталов, были спроектированы отдельные скверы и посадки придорожных деревьев в виде аллей. Также была предусмотрена посадка фруктовых садов и палисадников рядом с многоквартирными домами и виллами, с продуманным видовым составом посаженных растений. Всё это направление получило красивое и лаконичное название "Большой город в зелени" (Groβstadt in Grünen).

Первым районом, спроектированным по такой системе в Кёнигсберге, стал Ратсхоф (Rathshof), который был заложен в 1901 году по проекту архитектора Д. Блейера (D. Bleher). Спустя три года, в 1904 году, в Кёнигсберге создаётся городской питомник деревьев и кустарников. За первые четыре года его работы сотрудниками питомника было выращено и посажено большое количество саженцев кустарников и фруктовых деревьев на территории городских парков и садов, общая площадь которых составила более чем 820 тысяч кв. метров. К 1909 году вдоль почти всех главных улиц города и даже его предместий было высажено 14 тысяч деревьев ценных пород. Город наконец-таки получил свои "лёгкие" и стал настоящим оазисом для горожан.

Также следует отметить тот факт, что важной вехой в осуществлении ландшафтных перемен в городском хозяйстве города стало создание в нём первого университетского ботанического сада. История сада началась в 1796 году с покупки военным советником и поэтом Йоганном Шеффнером (Johann Scheffner) дома с заброшенным садом в северо-западной части Кёнигсберга. Он разбил на этом месте красивый и живописный парк, а его первым директором стал Вильгельм фон Гумбольдт (Wilhelm von Humboldt). После чего сад был продан им королю Фридриху Вильгельму III (Friedrich Wilhelm III). Король спустя несколько лет безвозмездно подарил его Кёнигсбергскому университету Альбертина (Albertina). В 1809 году на его медицинском факультете была создана кафедра ботаники и введена должность профессора ботаники. Следом был создан первый университетский ботанический сад, директором которого стал молодой ботаник и зоолог, доктор медицинских наук Август Швайггер (August Schweigger). Он расширил территорию ботанического сада путём присоединения к нему близлежащих территорий, тем самым увеличив его видовой состав растений.

К 1818 году территория сада составляла внушительные 6 гектаров площади. На этой территории были построены четыре теплицы и отдельный домик садовника. Август Швайггер часто совмещал свою работу на кафедре с различными экспедициями. Во время одной из них, на Сицилию в 1821 году, он был убит проводником. О данном печальном событии нам до сих пор напоминает гранитный камень, поставленный друзьями в память о молодом учёном с надписью на немецком языке, означающей в переводе на русский язык "Памяти Августа, основателя садов, имевшего особые заслуги, посвящается друзьями. 1824 год".

В 1901 году, вслед за уже созданной организацией "Общества благоустройства города", создаётся другая организация, получившая название "Дирекция городских парков и садов". Её директором становится профессор, заведующий кафедрой высших растений и систематики Кёнигсбергского университета Пауль Кебер (Paul Keber), а его заместителем — бургомистр Пауль Кункель (Paul Kunckel). Для нужд озеленения города и практических занятий студентов в 1904 году под руководством Пауля Кебера был основан питомник, получивший название "Городское садоводство" (ныне это Ботанический сад БФУ им. И. Канта на улице Лесной). Садоводство было основано в одном из красивейших районов города Марауненхоф (Maraunenhof) как база для практических занятий студентов университета. Оно стало снабжать школы Кёнигсберга растениями для занятий по ботанике. Питомник "Городское садоводство" стал играть огромную роль в популяризации самих растений, посетители могли ознакомиться не только с его дендрологической коллекцией, но и с коллекцией овощных, плодовых, технических, цветочных и даже лекарственных культур. На территории питомника также находились остеклённые теплицы и отдельный оранжерейный комплекс. Фонд оранжерейных растений городского Кёнигсбергского садоводства, насчитывавший в 1938 году около 4 000 наименований различных растений, полностью погиб в конце Второй мировой войны. Пауль Кебер возглавлял ботанический сад со дня его основания и вплоть до 1919 года, в честь чего на его территории была установлена мемориальная плита. Стоить отметить, что очевидной заслугой реорганизованного "Общества благоустройства города" стоит считать традицию дарения городу парков и земельных участков для устройства парков его благодарными горожанами. Этой традиции последовали такие известные кёнигсбергские личности, как Вальтер Симон (Walter Simon), Макс Ашманн (Max Aschmann), Бертольд Клейст (Bertolt Kleist), Теодор Кроне (Teodor Krohne).

Предпосылки для создания знаменитого "Зелёного пояса Кёнигсберга"

В 1919 году обер-бургомистром Кёнигсберга становится Ганс Ломайер (Hans Lohmeyer), что открывает новую страницу в истории озеленения города. Именно он впервые предпринял решительные шаги по массовому озеленению городских улиц, административных зданий и частных домов в виде непрерывного пояса зелёных насаждений. Для осуществления этого грандиозного проекта им из Познани (Польша) был приглашён известный и уважаемый в Европе ландшафтный архитектор Эрнст Шнайдер (Ernst Schneider), которому было поручено возглавить "Дирекцию городских парков и садов". Он сразу принялся за активную работу и смог создать цельный и продуманный проект системы озеленения города на несколько лет вперёд. В нём он решил объединить точечное озеленение территорий старого города, внутри вального кольца и разбитые по новым "зелёным" стандартам городские районы за ним, добавив к ним вновь созданные парки. Суть проекта Шнайдера заключалась в проектировке на месте старого оборонительного пояса пятнадцатикилометровой пешеходной зоны с системой каналов, прогулочных дорожек, обсаженных деревьями, газонов и лужаек. Вокруг каждого из двух крупных городских прудов — Schloβteich (Нижний пруд) и Oberteich (Верхний пруд) — был выстроен трехкилометровый променад. По всему периметру береговой линии прудов была создана новая зелёная зона в виде редких деревьев и кустарников, их заиленное дно было тщательно вычищено, а также была выстроена новая система их биологической самоочистки. Старые городские парки тоже не остались в стороне, в них также были проведены санитарные вырубки и учёт всех посаженных деревьев, проведено благоустройство каналов городских ручьёв, вдоль которых была сформирована сложная сеть террас, аллей и тропинок. Уже через 10 лет "шнайдеровские преобразования" принесли Кёнигсбергу репутацию одного из самых красивых, зелёных и чистых городов всей Восточной Пруссии и Германии!

С этого момента городские парки получают новую функцию — популяризация здорового образа жизни в пределах городской черты с помощью создания в ней многочисленных спортивных площадок и зон. Вы не поверите, но большинство из них дошли до наших дней и продолжают верой и правдой служить калининградцам по сей день. Ярким примером служит стадион "Балтика", что расположен на проспекте Мира в Центральном районе нашего города. Он и по сей день является самым старым стадионом России из ныне действующих. С 1800 года на его месте находился парк "Флора", в 1892 году городской советник, банкир и меценат доктор Вальтер Симон (Walter Simon) подарил родному городу спортивную площадку в Миттельхуфене (Mittelhufen) площадью 6,83 гектара. Поэтому построенный тут же стадион стал носить имя своего создателя — Walter-Simon Platz. Сейчас же многих горожан тревожит тот факт, что зелёные зоны вокруг таких спортивных площадок и зон стремительно ужимаются новостройками и торговыми центрами, из-за чего теряется суть занятий физической культурой на открытом воздухе.

Вершиной же всей озеленительной деятельности Шнайдера, конечно, является его главное и знаменитое детище — "Зелёный пояс Кёнигсберга". Его наследием мы с вами пользуемся до сих пор. Начинался он в северной части города у Старой Прегели в районе Гвардейского проспекта, шёл к Северному вокзалу, отсюда мимо Росгартенских, Королевских и Закхаймских ворот простирался вплоть до берегов уже Новой Прегели. С южной стороны зелёный пояс заканчивался у парка Южный. В 1928 году зелёный пояс Кёнигсберга уже имел общую площадь более 6 миллионов кв. метров. Всё это зелёное великолепие стало для города настоящим спасением и оздоровлением всей городской среды. Окончательно работы по озеленению городской черты были закончены к 1934 году. Вторая половина 1930-х годов стала следующим этапом в создании концепции Кёнигсберга как города-сада. Происходит повсеместное объединение отдельных зелёных районов города в комплексные системы садов, парков, водоёмов с помощью променадов, аллей и сети каналов. Также была разработана специальная система прогулок на лошадях для отдыхающих вдоль прудов и ручьёв. За очень короткое время она набрала небывалую популярность, что вынудило городские власти вводить даже дополнительные маршруты. Вдоль них располагались многочисленные рестораны и кафе, где горожане могли подкрепиться или поговорить за чашкой вкусного кофе. Интересным в ландшафтном отношении был северо-западный район города. Речь идёт о прекрасном и тихом городском районе Juditten (ныне посёлок Менделеево), где располагалось ещё одно место отдыха горожан под названием Лес Теодора Кроне в Юдиттене (ныне это район улиц Химической и Тихоненко). К сожалению, на его территории в 1960-х годах решили проводить мотогонки, чем полностью изменили его ландшафт и уничтожили большинство редких кустарников и деревьев, что росли в нём.

В городской черте зелёный пояс Кёнигсберга также дополняли старые кладбища, по всему периметру засаженные деревьями, скверы у Ostbahnhof (Восточного вокзала), Park Friedrichsruh Ponart (Парк Фридрихеру в Понарте), Südbahnhof (Южного вокзала) и Brandenburger Tor (Бранденбургских ворот). Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что в довоенное время в Кёнигсберге все зелёные насаждения города (без кладбищ), включая пруды и сады, занимали общую площадь в огромные 7 872 тыс. кв. метров. На них размещались 12 городских спортивных площадок, 2 теннисных корта, 101 детская площадка, 30 больших лужаек, 7 купален, 6 детских бассейнов под открытым небом, 7 централизованных пляжей,18 дорожек для катания на санях и лыжах и несколько катков.

Во второй части статьи мы познакомим вас с послевоенной судьбой зелёного пояса Кёнигсберга и историей его отдельных парков, дошедших до наших дней.

Продолжение следует…