Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны

Административные здания и центры обслуживания граждан закрыты с 31 декабря по 11 января. 30 декабря — сокращённый рабочий день. Исключение — аварийные службы, где специалисты трудятся круглосуточно.

Для некоторых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайший открытый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Выходными для большинства почтовых отделений региона станут 31 декабря 2025 года, 1, 2 и 7 января 2026-го. В эти дни не будет доставки прессы и писем. 6 января — рабочий день, но он сократится на один час. Пенсии и социальные выплаты почтальоны начнут доставлять жителям региона с 3 января 2026 года.

Сбербанк

До 30 декабря 2025 года все офисы Сбербанка работают в стандартном режиме. 31 декабря, в среду, во всех отделениях короткий рабочий день — до 15:00.

С 1 по 3 января 2026 года практически все офисы Сбера будут закрыты. С 4 по 6 и 8 января предоставляют финансовые услуги населению те отделения, которые работают по субботам.

7 января 2026 года — официальный выходной день в честь праздника Рождества. Все подразделения Сбера будут закрыты.

С 12 января офисы банка возобновляют обслуживание клиентов по обычному графику. Уточнить расписание можно на сайте Сбера.