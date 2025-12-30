Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны

Январские праздники в России будут длиться 12 дней подряд. «Клопс» узнал график работы учреждений в Калининградской области.
Коммунальные службы
Административные здания и центры обслуживания граждан закрыты с 31 декабря по 11 января. 30 декабря — сокращённый рабочий день. Исключение — аварийные службы, где специалисты трудятся круглосуточно.
- «Калининградтеплосеть». Сообщить о проблемах можно по телефону 8 (4012) 66-71-11 (добавочный номер — 4).
- «Калининградгазификация». При запахе газа и других аварийных ситуациях звоните: 04, 112, 8 (800) 100-39-04.
- «Россети Янтарь». Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 (800) 220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).
- «Водоканал». Сообщить о неполадках калининградцы могут по телефону 8 (4012) 55-51-51 (добавочный номер — 1).
Почта
Выходными для большинства почтовых отделений региона станут 31 декабря 2025 года, 1, 2 и 7 января 2026-го. В эти дни не будет доставки прессы и писем. 6 января — рабочий день, но он сократится на один час. Пенсии и социальные выплаты почтальоны начнут доставлять жителям региона с 3 января 2026 года.
Для некоторых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайший открытый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
МФЦ
- С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года во всех офисах выходные дни;
- с 12 января 2026 года отделы будут работать в обычном режиме.
Сбербанк
До 30 декабря 2025 года все офисы Сбербанка работают в стандартном режиме. 31 декабря, в среду, во всех отделениях короткий рабочий день — до 15:00.
С 1 по 3 января 2026 года практически все офисы Сбера будут закрыты. С 4 по 6 и 8 января предоставляют финансовые услуги населению те отделения, которые работают по субботам.
7 января 2026 года — официальный выходной день в честь праздника Рождества. Все подразделения Сбера будут закрыты.
С 12 января офисы банка возобновляют обслуживание клиентов по обычному графику. Уточнить расписание можно на сайте Сбера.
Больницы и травматологические пункты будут дежурить в круглосуточном режиме. То же самое касается регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Вызвать скорую можно по телефонам 103 и 112. Ранее «Клопс» публиковал график работы поликлиник. Что касается развлечений, зоопарк будет открыт, а у музеев изменится график работы.