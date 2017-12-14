Прокуратура требует уволить директора лицея №49 после скандального школьного мероприятия

Прокуратура провела проверку по материалу "Культ смерти за школьной партой" со скандальными фотографиями и видео, якобы сделанными учениками калининградского лицея №49. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По сообщению ведомства, в октябре 2017 года в соответствии с утверждённым директором лицея планом воспитательной работы было проведено для учащихся ежегодное мероприятие "Посвящение в лицеисты" с заявленной темой "Субкультура".



"Вместе с тем заявленная тема мероприятия и разработанные сценарии — "Спортивные болельщики" (фанаты), "Рейв как направление в музыке", "Грайм" (грязь), "Готы", "Хиппи" и "Фрики" — не только не отвечают задачам образовательной организации по патриотическому воспитанию граждан РФ, но и прямо нарушают установленный федеральным законодательством запрет на пропаганду и популяризацию распития алкогольных напитков, употребления наркотических веществ, пропаганду суицида", — пояснили в областной прокуратуре.

Во время проверки выяснилось, что все указанные сценарии мероприятия были согласованы с классными руководителями 11-х классов, с заместителем директора по воспитательной работе, а также доведены до сведения директора лицея. А во время мероприятия контроль за учениками не осуществлялся. Конкурсы проходили в отсутствие учителей, а в качестве реквизитов использовалась запрещённая атрибутика.



Подростки по своему усмотрению меняли сценарии и ход проведения мероприятия. При этом они делали фотографии и снимали происходящее на видео, после чего разместили это в интернете.

