В прокуратуре посчитали, сколько людей не смогли вылететь из Храброво 4 января

19 авиарейсов было отменено 4 января, после того, как аварийно севший самолёт не удалось убрать с взлётно-посадочной полосы Храборово. Об этом сообщает Калининградская транспортная прокуратура.
В результате происшествия 2452 пассажира не вылетели из Калининграда. В связи с многочасовыми задержками рейсов, сотрудники прокуратуры проверяли соблюдение требований законодательства о правах пассажиров.
"В частности, проверено обеспечение пассажиров горячим питанием (обратились и соответственно получили горячее питание 1600 человек), размещение их в гостиницах, предоставление услуг медпункта. За эти дни за медицинской помощью в аэропорту обратились 73 человека, в том числе дети, которые на период задержки рейсов были размещены в комнату матери и ребенка", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что больше всего люди жаловались на работу авиакомпаний из-за плохого информирования и сбоев при отправке пассажиров и багажа.
На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав пассажиров продолжается, принимаются меры прокурорского реагирования.
3 января самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы, при посадке выехал за пределы ВПП. В результате у лайнера сломалась стойка шасси. К утру сотрудники должны эвакуировать борт с взлётной полосы на стоянку. На борту находились 167 пассажиров и экипаж. За помощью к медикам обратились шестеро человек. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.
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«Выезд самолёта "Аэрофлота" за пределы ВПП в Храброво»
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