Выехавший с ВПП самолёт в Храброво откапывают с помощью подъемного крана

Сотрудники калининградского отряда МЧС откапывают самолет, выехавший при посадке за взлетную полосу в "Храброво". Как стало известно Клопс.Ru, спасатели начали работы около часа ночи и продолжают до сих пор.

Чтобы достать застрявший самолёт, спасателям нужно откопать стойки шасси, которые ушли в землю, и подложить под них плиты. Так как двигатели самолёта пострадали при неудачной посадке, до места временной стоянки его отбуксируют краном.

По сообщениям персонала аэропорта, предположительно, при посадке самолёт встретил сильнейший боковой порыв ветра, который и заставил его сменить траекторию. Самолет съехал в сторону от взлетной полосы. Сломалась стойка шасси, а лопасти одного из двигателей погнуло из-за попавших туда комков мёрзлой земли. Точные причины произошедшего предстоит установить сотрудникам СК, который уже начал проверку по данному факту.