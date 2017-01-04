Авиарейсы в Калининградскую область задерживаются до 14 часов (дополнено)

Задержка авиарейсов в Калининградскую область и в обратном направлении продлится до 14 часов. Данные об этом указаны в онлайн-табло на сайте
аэропорта.
На данный момент отменены три авиарейса. Кроме того, задержаны девять рейсов в "Храброво" и семь – в обратном направлении.
Ранее появилась
информация о том, что десять авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в "Храброво" задержаны до 12 часов, два отменены.
3 января самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы, при посадке выехал
за пределы ВПП. В результате у лайнера сломалась
стойка шасси. На борту находились 167 пассажиров и экипаж. За помощью к медикам обратились
шестеро человек. Следователи начали
проверку по факту произошедшего.
По последним данным, более 20 рейсов в "Храброво" и в обратном направлении задерживаются до 15 часов.
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