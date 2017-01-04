Авиарейсы в Калининградскую область задерживаются до 14 часов (дополнено)

Задержка авиарейсов в Калининградскую область и в обратном направлении продлится до 14 часов. Данные об этом указаны в онлайн-табло на сайте аэропорта.

На данный момент отменены три авиарейса. Кроме того, задержаны девять рейсов в "Храброво" и семь – в обратном направлении.

Ранее появилась информация о том, что десять авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в "Храброво" задержаны до 12 часов, два отменены.

3 января самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы, при посадке выехал за пределы ВПП. В результате у лайнера сломалась стойка шасси. На борту находились 167 пассажиров и экипаж. За помощью к медикам обратились шестеро человек. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

По последним данным, более 20 рейсов в "Храброво" и в обратном направлении задерживаются до 15 часов.