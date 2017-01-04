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Авиарейсы в Калининградскую область задерживаются до 14 часов (дополнено)

10:50
  4912 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Задержка авиарейсов  в Калининградскую область и в обратном направлении продлится до 14 часов. Данные об этом указаны в онлайн-табло на сайте аэропорта.
 
На данный момент отменены три авиарейса. Кроме того, задержаны девять рейсов в "Храброво" и семь – в обратном направлении.
 
Ранее появилась информация о том, что десять авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в "Храброво" задержаны до 12 часов, два отменены. 
 
3 января самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы, при посадке выехал за пределы ВПП. В результате у лайнера сломалась стойка шасси. На борту находились 167 пассажиров и экипаж. За помощью к медикам обратились шестеро человек. Следователи начали проверку по факту произошедшего.   
 
По последним данным, более 20 рейсов в "Храброво" и в обратном направлении задерживаются до 15 часов.
 

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«Выезд самолёта "Аэрофлота" за пределы ВПП в Храброво»

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2 комментария Правила комментирования

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serezha_melnikov_2018
serezha_melnikov_2018 #
13:02
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем  -  http://elenamalusheva.blogspot.com
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svbt2012
svbt2012 #
14:11
уже до 17 задерживают.
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