Авиарейсы в "Храброво" и в обратном направлении задержаны до 12 часов

Десять авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в "Храброво" задержаны до 12 часов, два отменены. Информация об этом размещена на сайте аэропорта.

Рейсы компании "Аэрофлот", вылеты которых были назначены на 08:15 из Шереметьево и на 09:15 — в обратном направлении, были отменены.

Два рейса из Санкт-Петербурга авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" на 9:15 и в обратном направлении на 10:15 задержаны до 12:00.

Также задержаны три рейса "Уральских авиалиний", "ЮТэйра" и "Аэрофлота" из Домодедово (и обратно), Внуково и Шереметьево на 11:00, 11:30 и 11:35 соответственно.

Кроме того, вылет ещё двух рейсов "России" и "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга, назначенных на 11:15, задержан до 12:00.