Авиарейсы в "Храброво" и в обратном направлении задержаны до 12 часов

Десять авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в "Храброво" задержаны до 12 часов, два отменены. Информация об этом размещена на сайте аэропорта.
Рейсы компании "Аэрофлот", вылеты которых были назначены на 08:15 из Шереметьево и на 09:15 — в обратном направлении, были отменены.
Два рейса из Санкт-Петербурга авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" на 9:15 и в обратном направлении на 10:15 задержаны до 12:00.
Также задержаны три рейса "Уральских авиалиний", "ЮТэйра" и "Аэрофлота" из Домодедово (и обратно), Внуково и Шереметьево на 11:00, 11:30 и 11:35 соответственно.
Кроме того, вылет ещё двух рейсов "России" и "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга, назначенных на 11:15, задержан до 12:00.
3 января самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы, при посадке выехал
за пределы ВПП. В результате у лайнера сломалась
стойка шасси. К утру сотрудники должны эвакуировать борт с взлётной полосы на стоянку. На борту находились 167 пассажиров и экипаж. За помощью к медикам обратились
шестеро человек. Следователи начали
проверку по факту произошедшего.
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