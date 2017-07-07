Песков: Путин примет к сведению варшавские заявления Трампа

Владимира Путина информировали о всех заявлениях Трампа в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС

"Безусловно, обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, и других официальных лиц из Вашингтона, мы подробно докладывали Путину для его информации в ходе подготовки к предстоящей двусторонней встрече с Трампом. Путин принимает это к сведению", – сказал Песков про заявления президента США о якобы дестабилизирующем влиянии РФ.

Песков не стал давать оценку тому, повлияют ли прозвучавшие в Варшаве заявления на встречу на саммите в Гамбурге. "Давайте дождёмся итогов встречи, и тогда будет понятно, давайте не будем забегать вперед, встречи ещё не было", – отметил он.

Пресс-секретарь Путина рассказал, что лидеры России и США уже встретились в кулуарах саммита и пожали руки. На вопрос о том, ждёт ли Путин официальной встречи, Песков ответил утвердительно.