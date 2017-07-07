Песков: Путин примет к сведению варшавские заявления Трампа

Владимира Путина информировали о всех заявлениях Трампа в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС
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"Безусловно, обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, и других официальных лиц из Вашингтона, мы подробно докладывали Путину для его информации в ходе подготовки к предстоящей двусторонней встрече с Трампом. Путин принимает это к сведению", – сказал Песков про заявления президента США о якобы дестабилизирующем влиянии РФ.
Песков не стал давать оценку тому, повлияют ли прозвучавшие в Варшаве заявления на встречу на саммите в Гамбурге. "Давайте дождёмся итогов встречи, и тогда будет понятно, давайте не будем забегать вперед, встречи ещё не было", – отметил он.
Пресс-секретарь Путина рассказал, что лидеры России и США уже встретились в кулуарах саммита и пожали руки. На вопрос о том, ждёт ли Путин официальной встречи, Песков ответил утвердительно.
Встреча лидеров России и США состоится 7 июля на саммите G20, который пройдёт
в Гамбурге. Ожидается, что Дональд Трамп обсудит
ситуацию в Сирии и на Украине. Путин обсудит
с коллегой вопросы минских соглашений и провокации ВСУ в Донбассе. По сообщениям американских СМИ, на встрече могут представить
новую стратегию администрации США по Сирии, в которой Вашингтон откажется от планов по смещению Асада и будет более тесно сотрудничать с Москвой. Официально эту информацию не подтверждали.
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