Песков назвал темы, которые Путин обсудит с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом поднимет тему минских соглашений и провокаций ВСУ в Донбассе. Как сообщает "РИА Новости"
, об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Двусторонняя встреча будет ограничена по времени из-за графика саммита. Песков отметил, что по этой причине российская сторона может не успеть полностью изложить свою позицию.
"Но вместе с тем, безусловно, это будет хорошая возможность с тем, чтобы повторить российскую позицию о безальтернативности минских договоренностей, необходимости выполнения минских договоренностей и необходимости принятия мер для прекращения провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны Вооруженных сил Украины", – отметил Песков.
Встреча лидеров России и США должна состояться 7 июля на саммите G20, который пройдёт
в Гамбурге. Ожидается, что Дональд Трамп обсудит
ситуацию в Сирии и на Украине.
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