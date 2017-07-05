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Главная Новости Политика

Песков назвал темы, которые Путин обсудит с Трампом

Источник:
17:44
  493 1
  • Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: официальный сайт президента России
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом поднимет тему минских соглашений и провокаций ВСУ в Донбассе. Как сообщает "РИА Новости", об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
 
Двусторонняя встреча будет ограничена по времени из-за графика саммита. Песков отметил, что по этой причине российская сторона может не успеть полностью изложить свою позицию.
 
"Но вместе с тем, безусловно, это будет хорошая возможность с тем, чтобы повторить российскую позицию о безальтернативности минских договоренностей, необходимости выполнения минских договоренностей и необходимости принятия мер для прекращения провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны Вооруженных сил Украины", – отметил Песков.
 
Встреча лидеров России и США должна состояться 7 июля на саммите G20, который пройдёт в Гамбурге. Ожидается, что Дональд Трамп обсудит ситуацию в Сирии и на Украине.
 

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«Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года»

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1 комментарий Правила комментирования

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xjk1pgmni
xjk1pgmni #
18:06
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza
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