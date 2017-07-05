Песков назвал темы, которые Путин обсудит с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом поднимет тему минских соглашений и провокаций ВСУ в Донбассе. Как сообщает "РИА Новости" , об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Двусторонняя встреча будет ограничена по времени из-за графика саммита. Песков отметил, что по этой причине российская сторона может не успеть полностью изложить свою позицию.

"Но вместе с тем, безусловно, это будет хорошая возможность с тем, чтобы повторить российскую позицию о безальтернативности минских договоренностей, необходимости выполнения минских договоренностей и необходимости принятия мер для прекращения провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны Вооруженных сил Украины", – отметил Песков.