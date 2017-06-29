В Белом доме анонсировали встречу Путина и Трампа на G20

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на саммите G20, который пройдёт в Гамбурге 7 и 8 июля. Об этом на брифинге для журналистов сообщил помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, передаёт ТАСС

"Встреча будет", – заявил Макмастер.

Глава Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон, участвовавший в брифинге, рассказал, что повестка дня ещё не определена. По его словам, обсуждаться будет то, о чём захочет говорить Трамп. Он отметил, что США нацелены на двустороннюю встречу, но сказал, что формат будет уточняться.