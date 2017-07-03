CNN назвал темы, которые Трамп намерен обсудить на встрече с Путиным
Фото: официальный сайт президента России
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщает CNN
с ссылкой на источники в администрации лидера США.
CNN называет маловероятным обсуждение вмешательства России в выборы в США. Скорее всего, смягчение санкций против России тоже не войдёт в повестку встречи.
Встреча лидеров России и США должна состояться на саммите G20, который пройдёт в Гамбурге 7 и 8 июля. Ранее сообщалось
, что повестка дня будет свободной, и лидеры обсудят любые вопросы.
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