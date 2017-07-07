СМИ: США откажутся от планов сменить режим Асада

Администрация США откажется от планов по смещению сирийского президента Башара Асада и будет более активно сотрудничать с Москвой. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, новая стратегия по Сирии будет предполагать согласие на присутствие военной полиции России в стране. Также Вашингтон поддержит создание зон безопасности в арабской республике и не будет вводить войска на подконтрольные Асаду территории.

Новую стратегию могут представить на встрече Трампа и Путина в Гамбурге. В её разработке участвовал госсекретарь Рекс Тиллерсон.