СМИ: США откажутся от планов сменить режим Асада
Фото: Дональд Трамп / Facebook
Администрация США откажется от планов по смещению сирийского президента Башара Асада и будет более активно сотрудничать с Москвой. Об этом сообщило издание The Daily Beast
со ссылкой на источники в администрации.
По данным издания, новая стратегия по Сирии будет предполагать согласие на присутствие военной полиции России в стране. Также Вашингтон поддержит создание зон безопасности в арабской республике и не будет вводить войска на подконтрольные Асаду территории.
Новую стратегию могут представить на встрече Трампа и Путина в Гамбурге. В её разработке участвовал госсекретарь Рекс Тиллерсон.
В апреле Трамп резко высказался
о ситуации в Сирии, назвав Асада животным и посетовав на поддержку сирийского режима со стороны России. Говоря о ракетном ударе по авиабазе в стране, Трамп сказал, что нанести его должен был ещё экс-президент Барак Обама.
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