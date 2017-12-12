+8 °C
днем
+3 °C
ночью
12 декабря 2017 г. 21:35
74 704 пользователей
за 24 часа на сайте
59.29 +0.28
Курс ММВБ на 12 декабря 2017, 21:00
69.55 +0.03
Курс ММВБ на 12 декабря 2017, 21:00
16.62 -0.08
Курс ЦБ на 12 декабря 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Игоря Рудникова наградили орденом Сахарова "За мужество"

19:11
  2740
Издателя газеты "Новые колёса", экс-депутата Игоря Рудникова наградили орденом Сахарова "За мужество". Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает Русский Запад со ссылкой на источник в жюри премии А.Д.Сахарова "За журналистику как поступок".
 
Представитель жюри уточнил, что орден должен быть вручён награждённому лично. Предполагается, что официальная церемония награждения состоится во второй половине января 2018 года.
 
Помимо Рудникова, в 2017 году ордена "За мужество" удостоились ещё 13 российских журналистов.
 
1 ноября 2017 года Игорь Рудников был задержан сотрудниками ФСБ. По постановлению суда от 3 ноября экс-депутат заключён под стражу до 1 января 2018 года. Его обвиняют в вымогательстве 50 000 долларов США у руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Виктора Леденёва.  1 декабря Рудников был этапирован в СИЗО Лефортово в Москву.
 
23 ноября 2017 года Калининградская областная Дума лишила Игоря Рудникова статуса депутата. 
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Арест Игоря Рудникова по обвинению в вымогательстве в ноябре 2017 года»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t1145

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

Новости по теме Арест Игоря Рудникова по обвинению в вымогательстве в ноябре 2017 года

Фото новости
Игоря Рудникова этапировали в московский СИЗО
01.12.1711:59
  7478
Фото новости
Облдума лишила Игоря Рудникова полномочий депутата
23.11.1710:53
  8171
Фото новости
Владимир Познер прокомментировал дело депутата и журналиста Игоря Рудникова
18.11.1720:27
  32894

Главные темы дня

Всё через ЗАГС: как часто в Калининграде женятся китайцы и что делать, когда жених плачет навзрыд
13:39
  4747
Всё через ЗАГС: как часто в Калининграде женятся китайцы и что делать, когда жених плачет навзрыд
Игоря Рудникова наградили орденом Сахарова "За мужество"
Фото горячей новости
19:11
  2740
Стал известен размер ежемесячных выплат для калининградцев при рождении первенца
Фото горячей новости
16:54
  6519
Вячеслав Генне покидает пост главного архитектора Калининграда
Фото горячей новости
16:02
  2654
Там есть всё для идеального ремонта: в Калининграде открылся салон качественной сантехники
Фото горячей новости
13:10
  2282

Лента новостей

Картинка
Обломок янтаря помог учёным узнать, кого кусали клещи 100 миллионов лет назад
21:12
  162
Картинка
Рособрнадзор: компьютерная форма ЕГЭ исключит ошибки при проверке работ выпускников
20:40
  339
Картинка
В Советске ликвидировали яму на набережной у моста королевы Луизы
20:19
  386
Картинка
В Калининградской области ожидаются усиление ветра и гололедица
20:08
  2436

Авторские колонки

Фото автора
Лана Миронова
журналист
Девять с половиной недель: история жёсткого эксперимента без налёта эротики
  8518
Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  16468
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагруппа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo