Издателя газеты "Новые колёса", экс-депутата Игоря Рудникова наградили орденом Сахарова "За мужество". Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает Русский Запад со ссылкой на источник в жюри премии А.Д.Сахарова "За журналистику как поступок".

Представитель жюри уточнил, что орден должен быть вручён награждённому лично. Предполагается, что официальная церемония награждения состоится во второй половине января 2018 года.

Помимо Рудникова, в 2017 году ордена "За мужество" удостоились ещё 13 российских журналистов.