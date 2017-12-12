Издателя газеты "Новые колёса", экс-депутата Игоря Рудникова наградили орденом Сахарова "За мужество". Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает Русский Запад
со ссылкой на источник в жюри премии А.Д.Сахарова "За журналистику как поступок".
Представитель жюри уточнил, что орден должен быть вручён награждённому лично. Предполагается, что официальная церемония награждения состоится во второй половине января 2018 года.
Помимо Рудникова, в 2017 году ордена "За мужество" удостоились ещё 13 российских журналистов.
1 ноября 2017 года Игорь Рудников был задержан
сотрудниками ФСБ. По постановлению суда от 3 ноября экс-депутат заключён под стражу
до 1 января 2018 года. Его обвиняют в вымогательстве
50 000 долларов США у руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Виктора Леденёва. 1 декабря Рудников был этапирован
в СИЗО Лефортово в Москву.
23 ноября 2017 года Калининградская областная Дума лишила
Игоря Рудникова статуса депутата.